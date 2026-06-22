Alexia Putellas choisit sa nouvelle équipe : où ira la double Ballon d'Or ?

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Alexia Putellas choisit sa nouvelle équipe : où ira la double Ballon d'Or ?

L'une des étoiles les plus brillantes du football féminin, la double Ballon d'Or Alexia Putellas, est sur le point de prendre une décision finale concernant son avenir. Après 14 ans de carrière couronnée de succès, la milieu de terrain espagnole ayant quitté le FC Barcelone devrait annoncer le nom de son nouveau club dans le courant de la semaine. C'est ce qu'indique le journal Mundo Deportivo. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Putellas a terminé la saison dernière en triomphe avec le FC Barcelone. Elle a réalisé un quadruplé en remportant le championnat d'Espagne, la Coupe et la Supercoupe nationales, ainsi que la Ligue des champions féminine. À 32 ans, la joueuse a prouvé qu'elle reste l'une des meilleures joueuses au monde avec 19 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues.

Concurrence entre clubs américains et anglais

Actuellement, le club anglais London City Lionesses est le principal candidat dans la course au transfert, mais les représentants de la ligue NWSL des États-Unis tentent de renverser la situation. Notamment, Boston Legacy et le champion en titre Gotham FC ont formulé des offres sérieuses pour s'attacher les services de Putellas. Le championnat américain reprenant mi-juillet, les clubs souhaitent officialiser le transfert rapidement.

Par ailleurs, des informations indiquent que les géants du football féminin anglais, Arsenal et Chelsea, s'intéressent également à Alexia Putellas. Selon certaines sources, l'un des clubs londoniens aurait proposé à la joueuse un salaire très élevé et un contrat avantageux. Les deux équipes visent à renforcer leur milieu de terrain avant la saison prochaine.

Putellas est non seulement un leader expérimenté, mais elle représente également une source de revenus immense pour n'importe quel club sur le plan marketing. Son départ du FC Barcelone a été un événement inattendu pour toute l'Espagne, mais la joueuse a exprimé sa volonté de relever de nouveaux défis. Sa prochaine destination pourrait modifier considérablement l'équilibre des forces dans le football féminin.

Pour rappel, Alexia Putellas figure parmi les principales favorites pour le prochain Ballon d'Or qui sera remis en septembre. Son titre de meilleure joueuse de la Ligue des champions a renforcé ses chances. Dans les prochains jours, la communauté footballistique mondiale connaîtra le dénouement de cette saga transferts.

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Nodirbek Razzokov
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