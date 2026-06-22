Chelsea accélère les négociations pour le transfert de Mike Maignan

Le club londonien de Chelsea est entré sérieusement dans la course pour Mike Maignan, gardien du Milan AC et de l'équipe nationale de France, afin de renforcer son poste de gardien de but. Les « Blues » ont l'intention de confier la sécurité de leur cage à un gardien de classe mondiale pour la saison prochaine, et le Français de 30 ans a été choisi comme cible principale. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon MilanNews24, les représentants du club anglais sont actuellement en communication active avec l'agent du gardien, Jonathan Kebe. Ces discussions sont considérées comme une étape cruciale pour définir les conditions financières du transfert et le cadre général de l'accord potentiel. Bien qu'une offre officielle n'ait pas encore été envoyée, l'intérêt à Stamford Bridge croît de jour en jour.

Le Milan AC ne souhaite pas laisser partir son leader

Cependant, il est rapporté que le nouvel entraîneur du Milan AC, Ruben Amorim, s'oppose à ce transfert. Le technicien portugais considère Mike Maignan comme l'un des piliers fondamentaux de son projet technique. Amorim prévoit de construire l'équipe autour de leaders expérimentés, et Maignan répond parfaitement à ces exigences par son caractère et son talent.

Selon l'entraîneur, il est presque impossible de trouver un gardien capable de remplacer Maignan sur le marché actuel. La direction du Milan tente de maintenir l'équilibre entre les besoins tactiques du coach et le désir de départ du joueur. Goal.com confirme que les « Rossoneri » ne laisseront pas partir leur premier gardien facilement et exigeront une indemnité de transfert conséquente.

L'appel de la Premier League et la décision du joueur

Le dernier mot dans cette saga du transfert devrait revenir au joueur lui-même. Selon les informations, Mike Maignan voit positivement l'idée d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et de se tester en Premier League anglaise. Après trois saisons réussies en Italie, il considère qu'évoluer dans un autre environnement serait attractif pour lui.

La perspective de devenir le rempart défensif principal dans une équipe comme Chelsea, qui traverse une période de transition et de renouvellement, a suscité l'intérêt du gardien. Bien que le joueur se concentre actuellement sur les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France, le dossier du transfert devrait s'accélérer dans les prochaines semaines.

Depuis son passage du club de Lille au Milan AC, Mike Maignan est reconnu comme l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Ses capacités de leadership et sa faculté de sauver l'équipe dans des situations critiques sont les points qui ont attiré l'attention de la direction de Chelsea. Si les parties parviennent à un accord, cela pourrait devenir l'un des plus gros transferts du mercato estival.