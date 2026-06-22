Fayzullayev : « J'étais au bon endroit, nous allons continuer à écrire l'histoire »

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Fayzullayev : « J'étais au bon endroit, nous allons continuer à écrire l'histoire »

La Coupe du Monde de football, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet, offre des moments inoubliables aux passionnés de football de notre pays. Bien que notre équipe nationale se soit inclinée 1-3 face à la Colombie lors de la première journée de la phase de groupes, Abbosbek Fayzullayev, auteur de l'unique but du match, a partagé ses impressions après la rencontre.

« J'ai senti que j'allais marquer »

Le milieu de terrain de l'équipe nationale a souligné qu'il avait anticipé le ballon se dirigeant vers le but lors de l'attaque et qu'il avait su choisir le bon positionnement :

« Pendant l'attaque, j'ai senti que je pouvais marquer. Je pense que je me suis retrouvé exactement au bon endroit. J'en suis très heureux. Nous allons continuer à écrire l'histoire », a déclaré Fayzullayev.

Un résultat historique inoubliable

Même si le match s'est terminé en faveur de l'adversaire, cette confrontation a ouvert une page totalement nouvelle pour le football ouzbek. L'importance de ce but se manifeste ainsi :

  • Début historique : Ce but inscrit par Abbosbek Fayzullayev est entré dans les annales comme le tout premier but de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans l'histoire des Coupes du Monde.

  • Une grande détermination : Les paroles déterminées du joueur donnent un grand espoir aux supporters et constitueront sans aucun doute un immense soutien moral pour la suite du parcours de l'équipe dans la compétition.

Des confrontations encore plus intenses nous attendent, l'histoire continue donc de s'écrire véritablement !

Abbosbek FayzullayevOuzbékistanColombieÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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