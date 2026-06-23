Doublé de Lionel Messi lors du match Argentine-Autriche

Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'Argentine s'est imposée 2-0 face à l'Autriche. La rencontre du groupe J s'est déroulée au stade Arlington de Dallas. Lionel Messi a inscrit les deux buts pour l'Argentine : le premier à la 38e minute et le second à la 90+5e minute.

Dans les statistiques du match, l'Argentine a largement dominé son adversaire. L'équipe a tenté 12 tirs, contre six pour l'Autriche. L'Argentine a cadré trois frappes, tandis que l'Autriche n'en a cadré qu'une seule.

L'Argentine a détenu 54 % de possession de balle, contre 46 % pour l'Autriche. Les Sud-Américains ont également dominé en termes de passes : 538 pour l'Argentine contre 440 pour l'Autriche, avec une précision respective de 90 % et 87 %.

L'Argentine a commis 13 fautes et l'Autriche 12. Les deux équipes ont reçu deux cartons jaunes chacune. Aucun carton rouge n'a été distribué. L'Argentine a été prise deux fois au hors-jeu, alors que l'Autriche n'en a commis aucun.

L'Autriche a été supérieure sur les corners, en en obtenant trois contre un seul pour l'Argentine. Cependant, les offensives autrichiennes n'ont pas abouti à un but.

Après deux journées, l'Argentine occupe la tête du groupe avec six points. L'Autriche est deuxième avec trois points. La Jordanie et l'Algérie n'ont pas encore marqué de point.