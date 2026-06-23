L'équipe nationale d'Argentine continue de faire des pas assurés pour défendre son titre de champion du monde. Lors d'un match intense à Dallas, les champions en titre se sont imposés 2-0 face à l'Autriche. Cette rencontre restera mémorable non seulement pour le résultat collectif, mais aussi pour le record historique établi par la légende du football Lionel Messi. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Le match a débuté par des rebondissements inattendus. Dès la 8e minute, un penalty a été accordé à l'Argentine suite à une faute sur Lautaro Martinez. Cependant, Lionel Messi a manqué inopinément le tir, envoyant le ballon au-dessus de la barre transversale. Malgré cela, cet échec n'a pas affecté le moral de l'attaquant, qui a non seulement réparé son erreur, mais a également battu le record de meilleur buteur de l'histoire des Coupes du monde, précédemment détenu par Miroslav Klose.

Record historique et héros du match

Lionel Messi a inscrit un doublé durant la rencontre, portant son nombre de buts à un niveau record. Selon Goal.com, Messi occupe désormais seul la place de meilleur buteur de l'histoire des mondiaux. Ses performances et son activité en seconde période ont prouvé que la puissance de l'attaque argentine reste intacte.

En défense, Lisandro Martinez de Manchester United et Cristian Romero de Tottenham ont été solides. Bien que Romero ait dû quitter le terrain en début de seconde période en raison d'une blessure, la défense argentine n'a laissé presque aucune chance aux attaquants autrichiens menés par Michael Gregoritsch. Le gardien Emiliano Martinez a une nouvelle fois fait preuve de son talent en arrêtant un coup franc dangereux tiré par Marcel Sabitzer.

Au milieu de terrain, Rodrigo De Paul a joué son rôle habituel de « protecteur » de Messi, abattant un travail colossal sur l'aile droite. Alexis Mac Allister a été actif dans la zone de pivot pour sécuriser la défense et distribuer le ballon vers l'avant. Le latéral gauche Marcos Acuña a été efficace tant en défense qu'en attaque, délivrant l'assistance pour le but de la victoire.

Si le record de Lionel Messi est une source de joie, le manque d'efficacité de Lautaro Martinez et Julian Alvarez inquiète quelque peu le staff technique. Ces attaquants ont manqué plusieurs occasions franches durant le match. Il est crucial pour l'Argentine que ses attaquants principaux retrouvent leur forme avant les prochaines échéances majeures.