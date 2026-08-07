Diego Forlán nommé sélectionneur de l’Uruguay

Un changement de sélectionneur a eu lieu au sein de l’équipe nationale de football de l’Uruguay. Après que Marcelo Bielsa a quitté son poste à la suite de son échec à la Coupe du monde, sa participation l’ancien attaquant légendaire Diego Forlán a été nommé sélectionneur par intérim. Goal.com rapporte cette information. Goal.com en fait état .

Le technicien de 47 ans cumulera désormais cette fonction avec celle de sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 20 ans du pays. Il dirigera l’équipe jusqu’à ce que la fédération uruguayenne de football achève sa recherche d’un sélectionneur permanent.

L’échec à la Coupe du monde et la démission de Bielsa

La campagne de l’Uruguay de Marcelo Bielsa à la Coupe du monde s’est terminée de manière très décevante. L’équipe n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes et a quitté la compétition. La Celeste a profondément déçu ses supporters en ne récoltant que deux points lors de ses matchs contre le Cap-Vert et l’Arabie saoudite.

Il convient de souligner que, malgré une possession de balle moyenne de 55 % durant le tournoi, ce résultat n’a pas suffi à maintenir Bielsa à son poste. La direction de la fédération a donc pris une décision radicale et s’est séparée de l’expérimenté entraîneur.

La carrière d’entraîneur de Diego Forlán et ses missions

Selon Goal.com, Diego Forlán possède une expérience limitée en tant qu’entraîneur depuis la fin de sa carrière de joueur. Il n’a jusqu’à présent dirigé que Peñarol et Atenas. Toutefois, sa réputation de joueur et ses services rendus à l’équipe nationale sont inestimables. Forlán a disputé 112 matchs avec l’Uruguay, inscrit 36 buts et remporté le Ballon d’or de la Coupe du monde 2010.

Le nouveau sélectionneur devra relever de nombreux défis. Il devra motiver les stars de l’équipe nationale évoluant en Europe et restaurer l’esprit de victoire au sein du groupe. En plus de diriger l’équipe première, Forlán devra également préparer la sélection U20 pour la prochaine Coupe du monde des jeunes.

Diego Forlán fera ses débuts comme sélectionneur le 24 septembre lors d’un match amical contre le Japon. La fédération prévoit de nommer un sélectionneur permanent d’ici la fin de 2026 ou le début de 2027.