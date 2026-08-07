David Raya pourrait battre un record historique en Premier League

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David Raya pourrait battre un record historique en Premier League

Le gardien d’Arsenal, David Raya, est pressenti pour devenir le principal prétendant à un quatrième Gant d’or consécutif en Premier League, établissant ainsi un record historique absolu. Grâce à sa régularité et à ses performances fiables ces dernières saisons, le gardien espagnol est devenu non seulement un élément essentiel de son équipe, mais aussi l’un des portiers les plus réputés du championnat anglais. Cette information, Goal.com la rapporte.

Arrivé à l’Emirates Stadium en 2023, d’abord sous forme de prêt, le joueur de 30 ans a rapidement perfectionné ses qualités et s’est imposé comme le gardien titulaire incontesté de l’équipe dirigée par Mikel Arteta. Durant cette période, il a remporté le Gant d’or trois saisons consécutives et a réussi à garder sa cage inviolée lors de 48 matchs au total.

Un pas audacieux vers le record historique

À ce jour, seuls deux gardiens légendaires — Petr Cech et Joe Hart — ont remporté quatre fois le titre de meilleur gardien de Premier League. Toutefois, aucun d’eux n’a réussi à réaliser cette performance lors de saisons consécutives. Si David Raya reçoit à nouveau cette distinction à l’issue de la saison 2026-2027, il deviendra le premier gardien de l’histoire du championnat anglais à remporter le Gant d’or quatre fois de suite.

La solidité de la ligne défensive d’Arsenal constitue l’un des principaux facteurs de cette ambition. Des défenseurs comme William Saliba, Gabriel Magalhaes et Jurrien Timber laissent très peu d’occasions aux attaquants adverses. C’est pourquoi les spécialistes et les anciens footballeurs estiment élevées les chances du portier espagnol de battre ce record.

L’avis des spécialistes et le style de jeu du gardien

Dans une interview exclusive accordée à Goal.com avec Graham Stack Haypp, l’ancien gardien d’Arsenal et membre de l’équipe des « Invincibles » a donné son avis sur David Raya. Selon lui, garder sa cage inviolée n’est pas seulement le mérite d’un portier, mais le résultat du travail collectif de toute l’équipe :

  • Une action collective pour neutraliser les coups de pied arrêtés
  • Les défenseurs se battent avec acharnement pour repousser le ballon
  • Une organisation rigoureuse face aux centres adverses
Graham Stack s’est également attardé sur le style de jeu risqué de David Raya. Selon lui, même si le gardien espagnol se met parfois dans des situations difficiles, sa grande confiance en lui-même et en ses coéquipiers lui permet de tenter les passes les plus délicates, ce qui joue un rôle important dans le succès de l’équipe.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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