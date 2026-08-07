Arsenal entame des négociations pour le transfert de Ferran Torres

Le club anglais d’Arsenal s’intéresse sérieusement à l’attaquant du FC Barcelone Ferran Torres afin de renforcer son secteur offensif avant la clôture du mercato. L’équipe de Mikel Arteta avait prévu de recruter plusieurs joueurs de renom durant le mercato estival, mais après l’échec des négociations concernant ses principales cibles, le club londonien a été contraint de rechercher des alternatives. Selon Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par CaughtOffside, la direction d’Arsenal suit attentivement la situation de l’international espagnol afin de renforcer les ailes de son attaque. Les recherches des Gunners sur le marché des transferts ne s’annoncent pas simples. Bien que le club ait recruté plusieurs nouveaux joueurs durant l’été, trouver un ailier de niveau élite est devenu un véritable casse-tête pour Mikel Arteta.

Les échecs du mercato et l’abandon du plan principal

Les Londoniens ont subi plusieurs revers importants durant le mercato estival. Chelsea a notamment recruté Morgan Rogers, tandis que les tentatives d’Arsenal pour attirer Bradley Barcola ont échoué, la star du Paris Saint-Germain ayant préféré rejoindre Liverpool. Toutefois, le coup le plus dur pour le club a été l’échec du transfert de la star du Real Madrid Vinícius Júnior.

Arsenal comptait profiter de la fin prochaine du contrat de l’ailier brésilien. Cependant, après que le joueur a signé avec le club madrilène un contrat XXL courant jusqu’en juin 2032, les espoirs du club londonien se sont définitivement envolés. Le club a donc reporté son attention sur d’autres joueurs, notamment Ferran Torres du FC Barcelone.

Le profil de Ferran Torres et son intégration au sein du club

Ancien joueur de Manchester City, Ferran Torres est bien connu de Mikel Arteta, et sa polyvalence au sein du trio offensif pourrait être très utile à Arsenal. Le joueur de 26 ans serait actuellement dans le viseur du PSG, mais aucun accord officiel n’aurait encore été conclu.

Selon le journaliste de CaughtOffside Mark Brus, les représentants d’Arsenal ont contacté les agents du joueur afin de leur demander de les tenir informés de sa situation durant l’été. D’autres sources affirment toutefois que le club londonien se contente pour l’instant d’étudier le dossier en interne et de suivre la situation à distance.

Dans une interview accordée à Sportico, Ferran Torres avait lui-même déclaré ouvertement que les Catalans devaient montrer à quel point ils avaient besoin de ses services. L’international espagnol a reconnu qu’il était agréable de recevoir des offres de grands clubs européens, ajoutant qu’en raison de son contrat en cours, il avait le droit de décider lui-même de son avenir.