Le FC Barcelona confronté à un problème au poste d’arrière gauche

Le club espagnol du FC Barcelona est confronté à un sérieux problème dans la constitution de son effectif avant la nouvelle saison. Des incertitudes persistent notamment au poste d’arrière gauche, ce qui affecte les plans de l’entraîneur Hansi Flick. C’est ce que Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par AS, Alejandro Balde, l’un des principaux espoirs de l’équipe, n’a pas pu participer pleinement aux séances de préparation en raison de problèmes physiques. Le défenseur n’a pas encore disputé la moindre minute, ce qui inquiète les supporters et les spécialistes du club.

Une blessure tenue secrète

Alejandro Balde a dû manquer le match amical contre Birmingham ainsi que les deux rencontres de préparation disputées par les hommes de Hansi Flick. Le secret maintenu par les médecins et le staff technique sur l’état du joueur complique encore davantage la situation.

Selon les médias, les problèmes de santé du joueur pourraient être liés à des complications d’une hernie lombaire ou à des douleurs à l’aine. Cette dernière hypothèse serait encore plus préoccupante pour le staff, car ce type de blessure peut prolonger la période de récupération.

Le risque de laisser passer sa chance

La saison dernière, après l’arrivée de João Cancelo, Balde avait perdu sa place de titulaire. Il n’avait également pas pu participer à la Coupe du monde. Dans ce contexte, la préparation estivale représentait pour lui l’occasion idéale de retrouver son statut et de gagner la confiance de Hansi Flick.

L’entraîneur allemand avait souligné dès la saison dernière le grand potentiel de Balde et répété à plusieurs reprises qu’il devait encore améliorer son niveau de jeu. Cependant, des problèmes physiques inattendus empêchent le jeune défenseur de se mettre en valeur et compromettent ses perspectives pour la nouvelle saison.