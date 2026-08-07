Rodri a annoncé sa décision au Real : pourquoi a-t-il choisi le Barça ?

Manchester City et le capitaine de l’équipe nationale espagnole, Rodri, sont entrées dans une phase décisive. Longtemps l’une des principales cibles du Real Madrid, le milieu de terrain a finalement choisi une voie totalement différente.

Le plus remarquable est que Rodri n’a pas laissé le club madrilène dans l’incertitude. Par respect pour les négociations menées avec le Real, il a personnellement informé le club de sa décision. Il ne reste désormais plus qu’une grande tâche au Barça : trouver un accord avec Manchester City.

Selon l’émission El Larguero de Cadena SER, l’agent du joueur, Pablo Barquero, a souligné pendant les négociations que le Real s’était comporté de manière professionnelle et respectueuse.

« Par respect pour le Real, qui s’est comporté de manière irréprochable, Rodri a personnellement informé le club de sa décision de rejoindre le Barça. »

Selon la source, les Madrilènes avaient préparé une offre sérieuse pour Rodri et les parties négociaient depuis deux semaines. Malgré cela, le joueur a pris sa décision finale pour des raisons personnelles et a préféré le projet du Barça.

La situation est ainsi devenue beaucoup plus claire pour le Real : au lieu de perdre du temps à attendre un changement d’avis du joueur, le club peut se concentrer sur d’autres options du marché des transferts.

Place désormais aux négociations avec Manchester City

L’accord de Rodri ne suffit pas à finaliser automatiquement le transfert.

Le contrat du milieu de terrain de 30 ans avec Manchester City court jusqu’au 30 juin 2027 . Le Barça doit donc également parvenir à un accord avec le club anglais pour recruter le joueur. Selon les données actuelles de Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à environ 50 millions d’euros.

Selon la presse britannique, City n’a pas encore totalement renoncé à la possibilité de conserver son joueur. Toutefois, l’entrée dans la dernière année du contrat pourrait affecter la position du club dans les négociations. The Guardian écrit que les Citizens pourraient étudier une offre d’environ 60 millions de livres sterling.

Ainsi, l’intrigue principale ne concerne désormais plus la volonté de Rodri, mais le montant que le Barça est prêt à payer pour lui.

Son statut a encore grandi après la Coupe du monde

Ce qui rend la décision de Rodri encore plus intéressante, c’est qu’il choisit le Barça après avoir disputé l’un des plus grands tournois de sa carrière.

L’Espagne a battu l’Argentine 1-0 en finale de la Coupe du monde 2026 et est devenue championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Le but décisif a été inscrit par Ferran Torres à la 106e minute de la prolongation.

Rodri a participé aux huit rencontres de l’Espagne durant le tournoi et a été désigné par la FIFA meilleur joueur du Mondial, remportant l’adidas Golden Ball . En finale, il a réussi 101 de ses 105 passes et remporté 80 % de ses duels.

Son transfert ne serait donc pas un simple recrutement d’un milieu de terrain expérimenté. Le Barça se bat concrètement pour intégrer dans son entrejeu le meilleur joueur de la Coupe du monde.

La fin de ses sept années à City approche-t-elle ?

Rodri a rejoint Manchester City en provenance de l’Atlético à l’été 2019 et est rapidement devenu l’un des joueurs les plus importants du système de Pep Guardiola.

Il est difficile de mesurer son importance à City uniquement par ses buts ou ses passes décisives. Rodri s’est imposé comme le lien entre la défense et l’attaque, le régulateur du rythme du jeu et un joueur capable d’assumer ses responsabilités dans les plus grands matches.

C’est sous le maillot de City qu’il a remporté la Ligue des champions, la Premier League et de nombreux autres trophées. Après avoir gagné le Ballon d’Or en 2024, Rodri a ajouté en 2026 la Coupe du monde et le prix du meilleur joueur du Mondial à sa collection.

Qu’est-ce qui changerait au cœur du Barça ?

Si le transfert se réalise, les Catalans obtiendront l’un des éléments les plus importants qu’ils recherchent depuis plusieurs années : un milieu défensif capable de contrôler le jeu même sous une forte pression.

La force de Rodri ne réside pas seulement dans la récupération du ballon. Il :

— organise les transitions de la défense vers l’attaque ;

— perd très rarement le ballon sous pression ;

— sait ralentir ou accélérer fortement le rythme du jeu ;

— n’a pas peur de prendre des décisions dans les grands matches.

L’arrivée d’un tel joueur au Barça pourrait influencer non seulement le onze titulaire, mais aussi l’ensemble du modèle de jeu de l’équipe.

La décision principale est prise, le prix va désormais trancher

Il y a quelques jours encore, la lutte entre le Real et le Barça pour Rodri constituait l’un des principaux sujets. La situation a désormais changé : le choix du joueur est connu et le club madrilène en a également été directement informé.

Mais le transfert doit encore être réglé entre les clubs.

Si le Barça parvient à satisfaire les exigences de Manchester City, le meilleur joueur de la Coupe du monde pourrait devenir l’une des figures centrales d’une nouvelle ère au Camp Nou.

La plus grande intrigue est désormais différente : Le Barça peut-il transformer le « oui » de Rodri en transfert concret ?

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