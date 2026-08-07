Rosatom se prépare à vendre sa participation dans le projet de la centrale nucléaire d’Akkuyu

La société d’État russe Rosatom négocie avec des investisseurs externes la vente d’une partie de sa participation dans le projet de la centrale nucléaire d’Akkuyu, en Turquie. Selon les informations diffusées par Izvestia, cette mesure vise à faciliter le financement de cette importante infrastructure énergétique. Cette information est rapportée par Ixbt.com .

Conformément à l’accord intergouvernemental russo-turc conclu en 2010, la participation de la partie russe dans le cycle de vie de la centrale ne doit pas être inférieure à 51 %. Les 49 % restants peuvent être vendus à des investisseurs étrangers ou locaux. La durée de vie de la centrale nucléaire d’Akkuyu est de 60 ans, avec la possibilité de la prolonger.

Les investisseurs intéressés par le projet

Rosatom tente depuis plusieurs années de céder ces actifs. Au début, l’homme d’affaires turc Axmet Chalik figurait parmi les principaux candidats, mais son holding a rencontré des difficultés financières. Par la suite, Turgay Jiner, dirigeant de Ciner Holding, avait prévu d’intégrer le projet, mais il a été contraint de quitter le pays en raison d’un conflit avec les autorités.

En outre, en 2017-2018, le consortium Cengiz-Kolin-Kalyon avait tenté d’acquérir les 49 % d’actions, mais la transaction n’a pas abouti. Rosatom étudie actuellement la possibilité de vendre cette participation en un seul bloc ou de la répartir entre plusieurs entreprises. Toutes les démarches seront menées en étroite coordination avec la partie turque.

L’importance de la centrale et les projets à venir

Selon les experts, la vente des 49 % réduirait considérablement la charge financière de la partie russe. La centrale nucléaire d’Akkuyu comprend quatre réacteurs de génération VVER-1200 de conception russe, chacun affichant une puissance de 1200 MW. Une fois tous les réacteurs pleinement opérationnels, la centrale produira environ 35 milliards de kW·soat d’électricité par an.

La nouvelle centrale nucléaire permettra de couvrir plus de 10 % des besoins totaux de la Turquie. Elle réduira ainsi considérablement la dépendance du pays aux importations de gaz, de charbon et de pétrole. Rappelons qu’il avait été annoncé précédemment que la production d’électricité du premier réacteur de la centrale devait commencer avant la fin de l’année en cours.