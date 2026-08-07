La déclaration choc du nouvel entraîneur de Milan : nous n’avons pas peur de nos rivaux

Le nouvel entraîneur de Milan, Ruben Amorim, a évoqué les principaux objectifs et défis de l’équipe pour la nouvelle saison. Le technicien portugais vise de grands succès avec les Rossoneri.

Dans une interview accordée au prestigieux journal italien La Gazzetta dello Sport Amorim a partagé sa vision du potentiel de l’équipe et ses projets sur la scène européenne.

« Nous devons croire que nous pouvons gagner la Ligue Europa »

Selon le nouvel entraîneur, la priorité absolue est de préparer chaque match avec une attention particulière et de se battre pour obtenir le meilleur résultat dans toutes les compétitions :

« Le plus important est d’accorder une attention particulière à chaque match. Notre équipe est suffisamment forte pour gagner chaque rencontre et chaque compétition. Si nous avançons étape par étape vers notre objectif, nous pouvons obtenir des résultats importants. En ce qui concerne la Ligue Europa, nous devons croire que nous pouvons remporter cette compétition », a déclaré Amorim.

Le projet de retour en Serie A et en Ligue des champions

Évaluant la concurrence en Serie A, Ruben Amorim a souligné qu’un grand club comme Milan ne devait jamais renoncer à la course au titre :

« La Serie A nous attend également. Certains de nos concurrents disposent d’un avantage certain, car leurs entraîneurs travaillent avec leurs équipes depuis déjà longtemps. Mais en tant qu’entraîneur de Milan, je ne peux pas dire que nous sommes incapables de lutter pour le titre. Un important volume de travail nous attend : un nouvel entraîneur et des changements dans l’effectif. Mais un grand club comme Milan doit toujours se battre pour les trophées. Nous donnerons tout pour y parvenir. Dans le même temps, nous comprenons parfaitement qu’obtenir une qualification pour la Ligue des champions est extrêmement important, tant sur le plan financier qu’en matière de prestige », a conclu le technicien.

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