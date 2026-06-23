Qu'a déclaré Abduqodir Husanov lors de son interview avec le service de presse ?

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et de Manchester City, Abduqodir Husanov, a partagé ses réflexions sur ses débuts en Coupe du Monde lors d'une interview avec le service de presse de la Fédération de football du pays, prodiguant des conseils aux jeunes joueurs et évaluant l'impact de cette qualification sur l'avenir de l'équipe nationale.

— Comment le football se développe-t-il en Ouzbékistan ?

— Tout d'abord, bonjour. Aujourd'hui, le football en Ouzbékistan se développe à un rythme très rapide. Notre Président supervise personnellement ce secteur et lui apporte une attention et un soutien considérables.

— Qu'avez-vous ressenti lors de la qualification pour la Coupe du Monde ?

— C'est notre première Coupe du Monde de l'histoire. Il est difficile de décrire avec des mots les émotions ressenties à ce moment-là.

— Comment se sont passées vos premières minutes au Mondial ?

— Quand je suis entré sur le terrain, mon cœur a commencé à battre très vite. Pour être honnête, tout était différent.

— En tant que joueur de Premier League, quel conseil donneriez-vous aux jeunes footballeurs ?

— Le plus important est de ne jamais cesser de travailler. De nombreux recruteurs nous observent actuellement. Je pense que les transferts vers l'Angleterre, la France et d'autres championnats majeurs ne font que commencer.

— Rêviez-vous de jouer en Angleterre quand vous étiez enfant ?

— Oui, depuis mon enfance, je rêvais de jouer en Angleterre, dans l'un des trois meilleurs clubs du pays. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu.

— À quel point le football ouzbek est-il connu sur la scène internationale, selon vous ?

— Ce n'est que le début, nous avons de grands projets. Nous devons travailler encore plus dur pour que l'on nous connaisse davantage. Si Dieu le veut, de nouveaux talents émergeront. L'Ouzbékistan commence déjà à être reconnu, c'est un grand honneur.

— Quelle est la qualité la plus importante pour un footballeur ?

— La discipline et une vie structurée.

— Que va apporter cette Coupe du Monde à votre équipe ?

— Il y aura une autre Coupe du Monde dans quatre ans, et nous devons nous y qualifier à nouveau. Tous les joueurs sont très motivés maintenant, ils ont vu qu'il est possible de jouer à ce niveau. Chacun a été encouragé à travailler davantage sur lui-même.

— Comment pensez-vous que le monde se souviendra de l'Ouzbékistan après ce Mondial ?

— Comme une équipe forte.

Rappelons que l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Lors du match d'ouverture de la phase de groupes, les Ouzbeks se sont inclinés 1-3 face à la Colombie. Désormais, l'équipe dirigée par l'entraîneur Fabio Cannavaro affrontera le Portugal et la République démocratique du Congo lors des deux prochains matchs de groupe.