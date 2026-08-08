La star du FC Barcelone rejoint le PSG : les détails du transfert « choc »

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La star du FC Barcelone rejoint le PSG : les détails du transfert « choc »

l’attaquant du FC Barcelone et de l’équipe nationale espagnole Ferran Torres est tout proche de poursuivre sa carrière dans le championnat de France. Le PSG s’apprête à recruter le buteur qui a inscrit le but de la victoire lors de la dernière finale de la Coupe du monde.

Selon le prestigieux journal espagnol Marca les deux parties se sont entendues sur les principaux termes de l’accord.

50 millions d’euros et un contrat de quatre ans

Le club parisien déboursera 50 millions d’euros pour l’attaquant espagnol de 26 ans. Avec le joueur, un accord oral complet a été conclu pour un contrat officiel de quatre ans .

Selon les sources, seule une circonstance totalement inimaginable pourrait encore faire échouer ce transfert. Les négociations ont été très fructueuses et rapides, car les directeurs sportifs des deux clubs — Deco (FC Barcelone) et Luis Campos (PSG) — sont de grands amis dans la vie.

Date butoir : 12 août

Les clubs prévoient de régler tous les derniers détails du transfert d’ici au 12 août . Cette date n’a pas été choisie au hasard :

À noter : c’est précisément le 12 août que les joueurs espagnols ayant participé à la Coupe du monde devaient rentrer de vacances et rejoindre les entraînements du FC Barcelone. Le club catalan souhaite finaliser le transfert avant la reprise.

Le parcours couronné de succès de Torres en Catalogne

Ferran Torres avait rejoint le FC Barcelone en janvier 2022 en provenance du club anglais de Manchester City. Durant ses quatre années au sein du club catalan, il a remporté avec l’équipe 7 trophées dans les compétitions nationales espagnoles.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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