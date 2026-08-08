Kindle Scribe Colorsoft : les possibilités d’un gadget à écran couleur

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Kindle Scribe Colorsoft : les possibilités d’un gadget à écran couleur

C’est ce que rapporte Techcrunch.com.

Le prix de départ de l’appareil est de 630 dollars américains. Il est proposé en noir et en violet (Fig). Avec un poids de seulement 400 grammes et un écran de 11 pouces, ses dimensions se rapprochent de celles d’une feuille de papier classique. Bien que son boîtier fin soit impressionnant, sa grande taille ne permet pas de le tenir confortablement d’une seule main. Selon les résultats des tests, son utilisation est plus agréable lorsqu’on est assis au lit, l’appareil posé sur les genoux, ou lorsqu’il est placé sur une table.

Portabilité et environnement d’utilisation

Les liseuses électroniques se distinguent généralement par leur compacité et se transportent facilement dans un sac. Cependant, les dimensions du Kindle Scribe Colorsoft ne permettent pas toujours de l’emporter partout. Il peut néanmoins être utile aux auteurs de notes assidus ou aux chercheurs, qui pourront le glisser dans leur sac de travail pour l’emporter au bureau ou au café. Son utilisation en déplacement ou dans une salle d’attente chez le médecin est jugée moins pratique.

Son écran agrandi offre davantage d’espace pour écrire, dessiner des croquis et créer des diagrammes. La lecture des documents au format PDF devient également beaucoup plus facile. Toutefois, à mesure que l’écran s’agrandit, le sentiment de confort caractéristique des petites liseuses Kindle traditionnelles peut légèrement disparaître. Un écran plus grand facilite la lecture des livres contenant des tableaux et des cartes.

Écran couleur et carnets numériques

L’appareil est fourni avec des modèles prêts à l’emploi pour les agendas quotidiens, hebdomadaires et mensuels, ce qui simplifie la tenue d’un carnet numérique coloré. Après avoir terminé un livre, passer immédiatement au carnet numérique pour noter ses impressions de lecture s’est révélé particulièrement efficace. Le stylet Kindle Scribe Pen fourni avec l’appareil se fixe magnétiquement sur le côté, tient confortablement en main et peut être programmé pour différentes actions. Sa gomme fonctionne avec fluidité et réagit avec presque aucun retard.

Selon les spécialistes, l’écran couleur constitue une fonctionnalité intéressante, mais ses couleurs sont moins vives que sur les tablettes classiques et rappellent plutôt des teintes douces de marqueur. Cela ne pose pas vraiment de problème pour prendre des notes, mais les bandes dessinées et autres contenus visuels paraissent moins riches que dans leurs couleurs d’origine.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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