Google a modifié le système de nommage des groupes de cybersécurité

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Google a modifié le système de nommage des groupes de cybersécurité

Depuis plus de dix ans, des noms conventionnels sont attribués aux différents groupes de hackers dans le domaine de la cybersécurité. Certains, comme « Fancy Bear », sont même devenus célèbres dans les médias grâce à leurs attaques retentissantes et à leurs noms mémorables. D'autres ne sont connus que d'un cercle restreint de spécialistes. Selon ixbt.com, même les experts du secteur ne parviennent souvent pas à retenir tous ces noms. Techcrunch.com en fait état dans un article .

L'une des principales raisons est que chaque entreprise attribue ses propres noms aux groupes de cybercriminels. Les spécialistes de la sécurité, les représentants des organismes publics, les responsables politiques, les journalistes et le grand public ont ainsi du mal à comprendre qui est qui. C'est pourquoi de nombreuses tentatives sont menées pour créer des bases de données unifiées afin de mettre fin à cette confusion.

Le contenu du nouveau système de nommage

Le mois dernier, Google a profondément remanié son système de nommage des groupes à l'origine de cyberattaques. Les désignations alphanumériques telles qu'APT1 et APT41, auparavant utilisées par l'entreprise de sécurité Mandiant, qui fait partie de Google, appartiennent désormais au passé. En réalité, Mandiant avait été l'une des premières entreprises à adopter ce type de schéma de nommage.

Le système mis en place par Google est désormais beaucoup plus simple et compréhensible. Selon ce système, chaque groupe de hackers reçoit un premier nom aléatoire et mémorable, ainsi qu'un second mot indiquant son pays d'origine :

  • Pour la Chine — Castle
  • Pour l'Iran — Ion
  • Pour la Corée du Nord — Neptune
  • Pour la Russie — Relic

Analyse des spécialistes et évaluation des risques

Selon Shane Huntley, directeur technique du Google Threat Intelligence Group (G_T_I_G), ce changement était nécessaire pour clarifier la situation pour les chercheurs en sécurité internes et externes. Au début des années 2010, lorsque les entreprises ont commencé à publier des rapports sur les cyberattaques et les hackers qui les commandent, les spécialistes ne s'attendaient pas à voir apparaître autant de groupes de menaces qu'aujourd'hui.

D'après John Hultquist, analyste en chef du G_T_I_G, Google surveille actuellement plus de 5 000 clusters d'activité dans plusieurs pays. Shane Huntley a souligné qu'il ne reste presque plus de pays développés dépourvus de capacités cyber et de groupes de hackers qui leur sont associés.

Mais quel est l'objectif principal de l'attribution de noms spécifiques aux groupes de hackers ? Selon Huntley, il ne s'agit pas d'un simple exercice académique. L'objectif principal est de comprendre correctement, au niveau le plus élémentaire, qui attaque qui et quelles méthodes sont utilisées.

Cette approche permet aux organisations d'identifier plus rapidement les menaces, de s'y préparer à l'avance, de les prévenir autant que possible ou d'enquêter rapidement sur les incidents survenus. Selon l'expert, tout cela n'est possible qu'en nommant correctement les hackers et en assurant un suivi cohérent de leurs activités.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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