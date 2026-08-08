La plateforme X modifie son système de partage des revenus pour les créateurs de contenu

Le réseau social X, propriété d’Elon Musk et anciennement appelé Twitter, a annoncé une réforme en profondeur de son programme de partage des revenus destiné aux blogueurs et aux influenceurs. Cette évolution est importante, car elle vise à lutter contre la prolifération de contenus dépourvus de droits d’auteur et massivement copiés sur la plateforme, tout en encourageant les contenus originaux. Techcrunch.com rapporte que.

Selon ixbt.com, l’entreprise ferme son programme existant Revenue Sharing et le remplace par un nouveau système appelé Original Content Rewards. Selon les nouvelles règles, la plateforme X cesse immédiatement d’accepter de nouveaux participants. Les participants actuels continueront à percevoir des revenus selon l’ancien système jusqu’au 7 septembre de cette année.

Conditions de passage au nouveau programme

À partir du 8 septembre 2024, les participants actuels devront déposer une nouvelle demande pour rejoindre le nouveau programme. Certaines exigences précédentes restent toutefois en vigueur. Ils devront notamment disposer de l’un des types d’abonnement Premium de la plateforme X, ainsi que de 500 abonnés vérifiés et de 500 000 impressions du fil d’accueil principal (Home Timeline) provenant d’utilisateurs vérifiés au cours des 90 derniers jours.

Toutefois, le principal changement concerne les exigences strictes en matière d’originalité du contenu. Désormais, les reportages originaux, les analyses, les photos et vidéos créées personnellement, ainsi que les mèmes et graphiques conçus par l’auteur seront considérés comme de véritables contenus originaux. Les commentaires et les critiques seront également pris en compte, mais l’utilisation de contenus appartenant à d’autres personnes devra apporter une valeur ajoutée importante et réellement originale.

Quels posts ne seront pas récompensés ?

Les posts simplement copiés depuis d’autres comptes

Les vidéos téléchargées depuis la page d’une autre personne puis republiées

Les reposts diffusés sans modifications substantielles

Rappelons que la plateforme X avait déjà tenté de réglementer son programme de partage des revenus. En avril, par exemple, les paiements versés aux agrégateurs et aux comptes pratiquant le clickbait avaient été réduits, mais Elon Musk avait annulé certaines modifications après les nombreuses protestations qu’elles avaient suscitées.

Selon Allegra Jakchia, représentante de X, l’ancien programme avait perdu son équilibre en matière de mécanismes d’incitation. D’après elle, les créateurs de contenu ne devraient pas chercher à maximiser leurs gains, mais plutôt s’efforcer d’apporter une valeur entièrement nouvelle à la plateforme. L’entreprise prévoit également de continuer à améliorer ses algorithmes et d’augmenter progressivement le niveau d’exigence.