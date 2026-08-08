Un intercepteur de drones capable de voler à 450 km/h créé en Ouzbékistan (vidéo)

Des jeunes ingénieurs ouzbeks ont présenté une nouvelle solution destinée à contrer les appareils sans pilote dangereux dans les airs. Présenté dans le cadre du projet « Ingénieurs du futur », le « Shunqor-88 » est un intercepteur de drones qui suscite l’intérêt par sa vitesse et, surtout, par son coût de production.

Selon les informations fournies lors de la présentation du projet, l’appareil pourrait atteindre 450 kilomètres par heure et être utilisé contre des drones dangereux situés à plusieurs kilomètres. Mais la plus grande intrigue concerne un autre chiffre : ses auteurs le présentent comme une solution nettement moins chère que les moyens traditionnels de défense aérienne.

Quelle solution les jeunes ingénieurs ont-ils proposée ?

Cette innovation a été présentée par Bilolkhon Ismoilov et son équipe comme un projet d’ingénierie destiné à assurer la sécurité aérienne.

D’après les informations de la présentation, le « Shunqor-88 » :

— peut atteindre une vitesse de 450 km maximum par heure ;

— 8–10 km est destiné à être utilisé contre des drones dangereux à cette distance ;

— est développé comme un moyen relativement peu coûteux de lutter contre de petites cibles aériennes.

Ces chiffres correspondent pour l’instant aux caractéristiques communiquées par les auteurs du projet. Les sources officielles ouvertes ne font état ni de résultats d’essais indépendants de l’appareil ni de son passage à la production en série.

La plus grande différence : le prix

La présentation du projet souligne que le coût d’utilisation d’un missile de défense aérienne traditionnel peut, dans certains cas, atteindre 2–5 millions de dollars .

Le coût de production estimé du « Shunqor-88 » est en revanche évalué entre 20 000 et 50 000 dollars .

Bien entendu, les missiles de défense aérienne diffèrent fortement les uns des autres par leur type, leur fonction et leurs capacités. Il ne serait donc pas correct de comparer directement ces chiffres à l’ensemble des systèmes de défense aérienne.

L’idée principale du projet est toutefois claire : au lieu d’utiliser un moyen coûtant des dizaines ou des centaines de fois plus cher pour détruire un drone relativement bon marché, créer une plateforme spécialisée moins coûteuse.

Pourquoi l’intérêt pour ces technologies augmente-t-il ?

Ces dernières années, la technologie des appareils sans pilote a connu un développement spectaculaire. Détecter les drones bon marché et de petite taille, puis trouver une solution efficace et économiquement viable pour les contrer, est devenu un domaine d’ingénierie à part entière.

Le programme officiel du festival « Ingénieurs du futur » inclut également les drones, les plateformes télécommandées, les systèmes autonomes et les technologies aéronautiques parmi ses priorités. Le festival 2026 s’est tenu du 28 au 30 avril et une exposition spéciale consacrée aux innovations d’ingénierie y a été organisée.

La chaîne officielle de TATU a également rapporté que l’équipe « FastDrones », dirigée par Biloliddin Ismoilov, avait remporté la première place d’une compétition internationale de drone racing organisée dans le cadre du festival.

Il reste encore un long chemin du prototype au système opérationnel

La valeur réelle de projets comme le « Shunqor-88 » ne sera pas déterminée uniquement par les chiffres techniques présentés, mais aussi par les essais à venir.

Pour qu’un prototype d’ingénierie devienne un produit utilisable, il faut tester sa sécurité, sa stabilité, sa fiabilité et ses performances dans différentes conditions. Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible d’évaluer son efficacité économique réelle.

C’est pourquoi il est actuellement plus juste de considérer le « Shunqor-88 » non pas comme un système de défense aérienne opérationnel, mais comme un concept prometteur proposé par de jeunes ingénieurs ouzbeks .

Si les performances annoncées sont confirmées lors des prochains essais et que le projet est perfectionné, son principal avantage pourrait être précisément son efficacité économique.

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