Artur Melo pourrait poursuivre sa carrière en Turquie

Le club turc de Beşiktaş s'intéresse au milieu de terrain de la Juventus Artur Melo. Selon La Gazzetta dello Sport, le nouvel entraîneur de l'équipe, Vincenzo Italiano, réclame le transfert du Brésilien avec lequel il a travaillé à la Fiorentina et a demandé à sa direction d'entamer les négociations. Goal.com rapporte que

Né en 1996, le milieu défensif a changé de nombreux clubs au cours de sa carrière. Après son prêt à Grêmio, Artur est retourné à Turin et participe actuellement au stage de préparation estival de la Juventus. Sous la direction de Luciano Spalletti, il tente de gagner la confiance du staff technique.

Le facteur Vincenzo Italiano

La principale raison du sérieux de l'option Beşiktaş est précisément la présence de Vincenzo Italiano. L'entraîneur connaît très bien les qualités d'Artur Melo, puisqu'ils ont déjà travaillé ensemble avec succès à la Fiorentina. C'est durant cette période que le joueur avait pu démontrer sa régularité et ses qualités techniques sur le terrain.

L'expérience de travailler sous les ordres de l'entraîneur italien pourrait être un facteur important dans la décision d'Artur de rejoindre la Turquie. Le technicien comprend parfaitement les caractéristiques du joueur et peut lui offrir la liberté nécessaire sur le terrain. Cela permettrait au milieu de terrain de retrouver sa meilleure forme sportive.

L'incertitude à la Juventus

En raison de la forte concurrence au sein du club turinois et des changements dans l'effectif, le maintien d'Artur Melo à la Juventus est incertain. En fonction des conditions de son contrat et des besoins du club, la direction est contrainte d'examiner attentivement les offres à venir. Bien qu'aucune proposition officielle et concrète ne soit encore arrivée de Turquie, l'ouverture de négociations semble très probable.

Pour l'heure, le footballeur brésilien concentre toute son attention sur la préparation estivale et les consignes de Luciano Spalletti. Son avenir n'est pas encore totalement arrêté : d'un côté, il peut se battre pour sa place au sein du club turinois ; de l'autre, il a la possibilité de commencer une nouvelle aventure avec Vincenzo Italiano.