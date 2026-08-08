Chelsea s’impose largement face à Milan à Jakarta

Chelsea, l’une des équipes de premier plan de la Premier League anglaise, a affronté Milan à Jakarta dans le cadre de sa préparation de pré-saison et s’est imposé avec autorité 3-0. Cette rencontre a constitué une étape importante pour l’équipe londonienne afin de se remettre de ses précédents revers et de retrouver sa confiance. Cette information est rapportée par Goal.com.

Dès le début de la rencontre, les changements tactiques intéressants opérés par le staff ont influencé le cours du match. Marco Palestra, international italien, a notamment évolué de manière inattendue au poste d’arrière gauche. Il a parfaitement rempli sa mission, mettant constamment la défense adverse en difficulté.

Le tournant de la première période et les buts de João Pedro

Même si Rafael Leão et Luka Modrić ont débuté pour la première fois cet été avec Milan, l’absence de joueurs clés comme Christian Pulisic et Santiago Giménez a affecté le jeu de l’équipe. Chelsea s’est montré plus entreprenant dès les premières minutes et a créé plusieurs occasions devant le but adverse.

En fin de première période, Moisés Caicedo, qui avait pris le dessus au milieu de terrain, a adressé un centre sur corner dans la surface. Laissé sans surveillance par les défenseurs, João Pedro a placé une tête précise pour ouvrir le score et donner l’avantage à son équipe.

La domination en seconde période et le chef-d’œuvre de Caicedo

Dès la reprise, Chelsea a encore renforcé sa domination. Dans les premières secondes de la seconde période, Pedro Neto a délivré un centre dangereux vers le second poteau, où João Pedro, esseulé, a marqué à bout portant et inscrit son deuxième but de la rencontre.

Le dernier mot est intervenu à la 50e minute, offrant le plus beau moment de la soirée. Après un corner, les défenseurs milanais ne sont pas parvenus à dégager complètement le ballon. Le capitaine de Chelsea, Moisés Caicedo, l’a alors enroulé directement vers la lucarne opposée de l’extérieur du pied depuis l’entrée de la surface, signant un but magnifique.

Cette victoire a revêtu une importance décisive pour Chelsea, lui permettant de se relancer et de retrouver un équilibre psychologique après ses défaites contre la Juventus (1-0) et Tottenham (2-1) lors des précédents matchs.