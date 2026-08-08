Luciano Spalletti analyse la prestation de Michele Di Gregorio

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Luciano Spalletti analyse la prestation de Michele Di Gregorio

Lors du très attendu Derby d'Italia disputé à Perth, en Australie, la Juventus s'est inclinée 1-2 face à l'Inter. Après ce match amical, Luciano Spalletti, entraîneur principal de l'équipe turinoise, a livré une évaluation particulière de la prestation du gardien Michele Di Gregorio. Le technicien a relevé ses erreurs dans certaines situations, soulignant qu'il aurait pu arrêter le deuxième but. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon Gazzetta.it, Michele Di Gregorio, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, a sauvé son équipe dans plusieurs situations difficiles. Cependant, sur le premier but inscrit par le joueur de l'Inter Dimarco, le gardien a légèrement tardé à se détendre pour tenter d'arrêter le ballon. De même, sa tentative pour repousser la deuxième frappe de Diouf s'est révélée quelque peu malheureuse, et le ballon a fini au fond des filets.

L'évaluation de l'entraîneur sur la prestation du gardien

Lors de la conférence de presse d'après-match, Luciano Spalletti a soutenu son gardien tout en ne cachant pas ses critiques. Selon lui, le portier a bien réagi pour repousser deux ou trois frappes difficiles venues de loin, mais une erreur a peut-être été commise sur le deuxième but.

Spalletti a commenté la situation en ces termes : "Il me semble que Di Gregorio a bien joué pour repousser les frappes très difficiles venues de loin, puis il aurait peut-être été possible d'arrêter le deuxième but. Mais ce sont des choses qui arrivent, car la frappe avait été déclenchée à courte distance", a-t-il souligné.

Le mercato et les projets pour l'avenir

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur a également évoqué brièvement les activités de l'équipe sur le marché des transferts. Il a expliqué que la direction du club et le staff technique travaillaient activement pour renforcer l'effectif conformément à leurs idées.

Visant de grandes ambitions, les Turinois poursuivent leur préparation d'avant-saison. Ce match amical a offert au staff technique une nouvelle occasion d'analyser les forces et les faiblesses de l'équipe avant le début de la saison.

JuventusInterLuciano SpallettiMichele Di GregorioFootball Italien
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Jahongir Tursunov
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