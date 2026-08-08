Le destin de Marcus Rashford : le vendre ou lui offrir une seconde chance

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Le destin de Marcus Rashford : le vendre ou lui offrir une seconde chance

L’attaquant de l’équipe d’Angleterre Marcus Rashford se retrouve une nouvelle fois face à un sérieux dilemme pour la direction de Manchester United. Selon un média sportif, le joueur, qui a terminé avec succès son prêt en Catalogne, est revenu à Old Trafford, mais son avenir reste toujours incertain. Goal.com rapporte .

La saison dernière, Marcus a réussi à retrouver son ancien niveau de jeu étincelant sous les couleurs de Barcelone. Il est devenu un élément important de l’équipe dirigée par Hansi Flick, disputant 49 matchs toutes compétitions confondues et inscrivant 14 buts tout en délivrant 11 passes décisives. Grâce à ces performances, les Catalans ont remporté la Liga espagnole ainsi que la Supercoupe d’Espagne.

Le succès en Catalogne et une décision inattendue

Malgré ces résultats positifs, le club espagnol a décidé de ne pas activer la clause prévue dans le contrat. Barcelone n’a pas exercé son option d’achat définitif du joueur pour 30 millions d’euros, et l’attaquant est donc retourné sous le contrôle de Manchester United. C’est précisément à ce moment que le véritable dilemme a commencé pour la direction du club anglais.

Selon The Telegraph, l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, continue d’évaluer positivement les qualités de l’attaquant. Le technicien estime qu’il est encore possible de permettre au joueur de retrouver son meilleur niveau. Cependant, la politique de recrutement et les plans financiers du club rendent imprévisible la décision qui sera prise.

Rappelons que la dernière période du joueur à Manchester United n’avait pas été particulièrement réussie. Toutefois, son expérience en Espagne a montré que son potentiel n’était pas encore épuisé. La direction du club anglais devrait décider dans les prochains jours si elle le conservera pour la nouvelle saison ou si elle le vendra en cas d’offre intéressante.

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Jahongir Tursunov
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