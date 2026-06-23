Controverse surnaturelle autour de Harry Kane : un médium célèbre veut le protéger d'un sort

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Controverse surnaturelle autour de Harry Kane : un médium célèbre veut le protéger d'un sort

Harry Kane, attaquant de l'équipe d'Angleterre et du Bayern Munich, s'est retrouvé au centre d'une lutte entre forces surnaturelles. Avant un match crucial entre l'Angleterre et le Ghana lors de la Coupe du Monde, le célèbre sorcier ghanéen Nana Kwaku Bonsam a annoncé qu'il allait « stopper » le capitaine anglais. Cependant, le médium mondialement connu Uri Geller a déclaré qu'il s'opposerait à cette menace et fournirait au footballeur une protection métaphysique. C'est ce que rapporte Goal.com, l'information indique.

Le psychiste ghanéen Bonsam a précisé dans sa déclaration qu'il ne souhaitait pas que Kane se blesse gravement, mais qu'il influencerait son jeu pour l'empêcher de marquer. « Je travaille sur Harry Kane. Mon objectif est de l'arrêter lors du match contre ma patrie. Cela aidera l'équipe nationale du Ghana », a déclaré le sorcier aux médias internationaux.

Le « bouclier énergétique » d'Uri Geller

Suite à ces annonces, Uri Geller, connu pour ses capacités paranormales, a immédiatement contre-attaqué. Selon Goal.com, Geller a promis de protéger l'attaquant anglais de toute influence négative. Selon lui, sa vaste expérience du travail avec les sorciers en Afrique du Sud l'aiderait dans cette entreprise.

Dans une interview accordée au Daily Star, Geller a expliqué sa stratégie : « Je vais annuler ce sort, j'en suis capable. Avant le début du match, j'enverrai des vibrations spéciales. J'utiliserai ma force et mes connaissances pour stopper l'énergie négative dirigée vers Harry Kane ».

Fait intéressant, Geller a également tenté de justifier ses méthodes scientifiquement. Il a cité la célèbre formule E=mc² d'Albert Einstein. Selon le médium, tout dans l'univers est composé d'énergie et il est possible d'influencer les gens en manipulant cette énergie.

Le processus de protection comprend également un rituel spécifique. Geller a révélé qu'il imprimerait des photos de Harry Kane et du sorcier ghanéen, et qu'il placerait un « X » sur celle du psychiste adverse pour bloquer son influence. Ce genre de situation n'est pas inédit dans le monde du football, mais un tel tollé autour d'un joueur star comme Kane attire l'attention des fans et des experts.

Pour les passionnés de football, ces nouvelles sont intrigantes, car Harry Kane est actuellement l'un des représentants les plus brillants du football européen. Toute influence externe sur son jeu, qu'elle soit physique ou psychologique, a un impact direct sur les résultats de l'équipe d'Angleterre.

Harry KaneAngleterreGhanaUri GellerFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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