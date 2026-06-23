Lionel Messi bat un record mondial : l'Argentine qualifiée pour les play-offs

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a marqué l'histoire lors du match de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 contre l'Autriche (2-0) à Dallas. L'attaquant expérimenté a inscrit un doublé, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Cette victoire qualifie d'ores et déjà les champions en titre pour les 1/16 de finale. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

À 38 ans, Lionel Messi a réussi à battre le record détenu depuis longtemps par Miroslav Klose. Après des premières minutes intenses, c'est Messi qui a ouvert le score avant d'inscrire un second but juste avant la fin de la rencontre, consolidant son statut de joueur le plus efficace de l'histoire du tournoi.

Le chemin vers le record et un penalty manqué

Fait intéressant, Lionel Messi a manqué un penalty en première période. Son tir a frôlé le poteau. Cependant, le joueur a souligné que cette erreur aurait pu être bénéfique pour l'équipe. Selon Goal.com, Messi a abordé la situation de manière particulière lors de son interview d'après-match.

"Pour être honnête, c'est surprenant de voir comment les choses ont évolué. Aujourd'hui, j'aurais pu profiter du penalty pour creuser l'écart, mais si j'avais marqué à ce moment-là, je n'aurais peut-être pas marqué les deux buts suivants. On ne sait jamais, l'essentiel est le travail de l'équipe et je suis satisfait du résultat", a déclaré Lionel Messi.

L'Argentine se prépare pour les play-offs

L'équipe nationale d'Argentine, ayant récolté six points lors des deux premiers matchs du groupe J, a réglé prématurément sa qualification pour le tour suivant. Pour les hommes de Lionel Scaloni, le dernier match de groupe n'a plus d'importance au classement, ce qui permet de reposer les joueurs clés et de favoriser leur récupération.

"Notre plan était de remporter deux victoires. Ce n'était pas facile, car à la Coupe du Monde, tous les matchs sont disputés. L'important est que nous avons accompli la tâche. Nous sommes l'équipe d'Argentine et nous entrons sur le terrain pour gagner contre n'importe quel adversaire", a ajouté le capitaine.

Lors de sa dernière Coupe du Monde, Lionel Messi continue de franchir de nouveaux sommets, non seulement collectivement mais aussi en termes de records personnels. Son match à Dallas restera sans doute gravé dans la mémoire des supporters, car il est désormais officiellement le plus grand buteur de l'histoire du tournoi le plus prestigieux de la planète.