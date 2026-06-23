Julian Alvarez souhaite quitter l'Atletico Madrid et attend la décision du FC Barcelone

Julian Alvarez a ouvertement déclaré qu'il ne souhaitait pas rester à l'Atletico Madrid après la Coupe du Monde. L'attaquant argentin a indiqué avoir discuté de son avenir au club avec les dirigeants et qu'un transfert pourrait être la solution idéale pour toutes les parties.

« Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas le cacher. J'ai discuté avec les personnes concernées au club. Mon transfert serait la meilleure solution pour tout le monde. Je veux réaliser mon rêve », a déclaré Alvarez.

Selon Cadena SER, le FC Barcelone a demandé au joueur d'exprimer publiquement son souhait de quitter l'Atletico Madrid. Alvarez a franchi le pas. On s'attend désormais à ce que les Catalans passent les négociations à une phase concrète.