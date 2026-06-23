Julian Alvarez souhaite quitter l'Atletico Madrid et attend la décision du FC Barcelone

·3·Sport
Julian Alvarez souhaite quitter l'Atletico Madrid et attend la décision du FC Barcelone

Julian Alvarez a ouvertement déclaré qu'il ne souhaitait pas rester à l'Atletico Madrid après la Coupe du Monde. L'attaquant argentin a indiqué avoir discuté de son avenir au club avec les dirigeants et qu'un transfert pourrait être la solution idéale pour toutes les parties.

« Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas le cacher. J'ai discuté avec les personnes concernées au club. Mon transfert serait la meilleure solution pour tout le monde. Je veux réaliser mon rêve », a déclaré Alvarez.

Selon Cadena SER, le FC Barcelone a demandé au joueur d'exprimer publiquement son souhait de quitter l'Atletico Madrid. Alvarez a franchi le pas. On s'attend désormais à ce que les Catalans passent les négociations à une phase concrète.

Julian AlvarezAtletico MadridFC BarceloneCadena SERTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Turquie a tenté 62 tirs sans marquer le moindre butLa Turquie a tenté 62 tirs sans marquer le moindre butAujourd'hui, 03:19Transfert de Mason Greenwood en péril : l'AS Roma confrontée à des problèmes financiersTransfert de Mason Greenwood en péril : l'AS Roma confrontée à des problèmes financiersAujourd'hui, 02:55Lionel Messi bat le record absolu de la Coupe du MondeLionel Messi bat le record absolu de la Coupe du MondeAujourd'hui, 02:55Chelsea prêt à se séparer de Trevoh Chalobah : des clubs européens s'intéressent au défenseurChelsea prêt à se séparer de Trevoh Chalobah : des clubs européens s'intéressent au défenseurAujourd'hui, 02:35Lionel Messi bat un record mondial : l'Argentine qualifiée pour les play-offsLionel Messi bat un record mondial : l'Argentine qualifiée pour les play-offsAujourd'hui, 01:51Controverse surnaturelle autour de Harry Kane : un médium célèbre veut le protéger d'un sortControverse surnaturelle autour de Harry Kane : un médium célèbre veut le protéger d'un sortAujourd'hui, 01:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?