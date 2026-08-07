Qu’avait dit Guardiola à Rodri ? Un coup dur pour Pérez…

Le transfert de Rodri, annoncé tout l’été dans le viseur du Real Madrid, a pris une tournure inattendue. Selon les dernières informations, le capitaine de la sélection espagnole pencherait désormais sérieusement pour le FC Barcelone plutôt que pour Madrid.

Le plus intéressant concerne Pep Guardiola. D’après le journaliste Miguel Blasquez, l’ancien entraîneur de Rodri a personnellement discuté avec le joueur cette semaine et lui a conseillé la voie à suivre.

Rodri a longtemps envisagé le Real

Le milieu de terrain de 30 ans Manchester Citysera en fin de contrat à l’été 2027. C’est pourquoi le club madrilène étudiait activement ces derniers mois la possibilité de le recruter.

Selon Sky Sports, le Real avait même entamé des négociations avecManchester Cityet s’était dit prêt à débourser environ 50 millions de livres pour Rodri.

L’international espagnol avait lui-même accueilli favorablement l’idée de rejoindre le Santiago Bernabéu. En avril, Pep Guardiola évoquait l’intérêt de Rodri pour le Real et déclarait qu’il n’était pas facile de refuser une offre provenant de l’un des plus grands clubs du monde.

Mais, durant la première semaine d’août, la situation a complètement changé de direction.

Qu’est-ce que la conversation avec Guardiola a changé ?

Selon les informations relayées par Miguel Blasquez, Pep Guardiola a personnellement contacté Rodri cette semaine.

D’après cette source, l’entraîneur catalan a conseillé à son ancien joueur de choisir l’option de poursuivre sa carrière au FC Barcelone.

Ce détail revêt une importance particulière. Depuis 2019, Rodri est devenu l’une des figures centrales du jeu deManchester Citysous les ordres de Guardiola. Ensemble, ils ont remporté des trophées majeurs, dont le championnat d’Angleterre et la Ligue des champions.

Le quotidien AS écrit également que la philosophie de jeu et l’influence de Guardiola ont joué un rôle important dans l’attirance de Rodri pour le FC Barcelone. Selon le journal, le style catalan fondé sur la possession du ballon séduit aussi le joueur.

Guardiola ne dirige aujourd’hui ni City ni le FC Barcelone. Malgré tout, en tant que l’un des entraîneurs les plus importants de la carrière de Rodri, son opinion pourrait influencer la décision finale du joueur.

Le FC Barcelone est déjà passé à l’action

L’intérêt du club catalan n’est désormais plus une simple rumeur de transfert.

Sky Sports News a rapporté le 6 août que le FC Barcelone se préparait à contacter Manchester City au sujet du transfert de Rodri. Selon la source, les Catalans ont sérieusement intensifié leurs efforts pour recruter le joueur au cours des dernières 24 heures.

Certaines sources espagnoles affirment également qu’un accord de principe sur les conditions personnelles se serait dessiné entre Rodri et le FC Barcelone.

Selon AS, le montant du transfert pourrait avoisiner 60 millions d’euros et le joueur pourrait signer un contrat de quatre ans en Catalogne.

Ainsi, la prochaine étape majeure du transfert dépendra des négociations entre le FC Barcelone et Manchester City.

Pourquoi précisément le FC Barcelone ?

Plusieurs facteurs importants peuvent expliquer le choix de Rodri.

Le premier est le style de jeu. Le milieu espagnol se sent particulièrement à l’aise dans un système fondé sur la maîtrise du ballon, la construction des attaques placées et le contrôle du rythme depuis l’axe.

Le deuxième concerne ses coéquipiers en sélection espagnole. AS souligne que Rodri considère aussi comme un facteur important la possibilité de retrouver au FC Barcelone plusieurs joueurs avec lesquels il évolue en équipe nationale.

Le troisième est le facteur Guardiola. La vision du football de Rodri s’est construite ces dernières années précisément dans le système de l’entraîneur catalan.

De ce point de vue, le modèle actuel du FC Barcelone ne serait absolument pas étranger au joueur.

City ne veut pas laisser partir Rodri

C’est là que se trouve le principal obstacle au transfert.

Manchester City ne souhaite pas vendre son leader. Le club lui a proposé un nouveau contrat de longue durée et le considère comme l’une des figures majeures de la nouvelle ère qui s’ouvre sous la direction d’Enzo Maresca.

Par ailleurs, Rodri a subi une opération après la Coupe du monde et se trouve actuellement en phase de récupération. Malgré cela, sa valeur sur le marché des transferts et l’intérêt qu’il suscite n’ont pas diminué.

Pour City, la situation est simple : si le club ne le vend pas maintenant et ne parvient pas à trouver un accord sur un nouveau contrat, il risque de perdre le joueur gratuitement à l’été 2027.

C’est précisément ce contexte qui offre au FC Barcelone et au Real une marge de manœuvre dans les négociations.

Que va faire le Real maintenant ?

Il y a quelques semaines, le Real Madrid était présenté comme le grand favori pour Rodri. La situation s’est désormais inversée.

Selon AS, le choix prioritaire du joueur s’est déplacé vers le FC Barcelone. Sky Sports indique également que les Catalans ont reçu un signal positif de la part de Rodri.

Deux questions importantes pourraient donc trouver une réponse dans les prochains jours : le FC Barcelone pourra-t-il réunir une somme satisfaisante pour Manchester City et le Real augmentera-t-il son offre après l’initiative de son rival ?

Le transfert de Rodri n’est plus une simple bataille pour un joueur : il devient un nouvel affrontement de principe entre les deux géants espagnols.

Il y a quelques semaines, le joueur semblait proche du Santiago Bernabéu. Il pourrait désormais prendre la direction de la Catalogne. Si les informations de Blasquez se confirment, une seule conversation avec Pep Guardiola aura joué un rôle important dans ce spectaculaire retournement de situation.

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