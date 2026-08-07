« Leeds » bat son record : une somme colossale versée pour Trafford

Leeds United a franchi l’un de ses plus grands caps sur le marché des transferts avant le début de la nouvelle saison. Le club Manchester Citya recruté le gardien de 23 ans James Trafford, et cette opération a établi deux records historiques d’un coup.

Le plus remarquable est que Leeds a dépensé pour ce transfert une somme jamais versée auparavant pour un joueur dans l’histoire du club. Trafford occupe désormais une place particulière dans l’histoire du football britannique.

Un transfert inédit dans l’histoire de Leeds

Le club a annoncé la signature de James Trafford pour un contrat de cinq ans. Selon Reuters, le montant officiel du transfert n’a pas été révélé, mais les médias britanniques rapportent que la part garantie de l’opération s’élève à environ 40 millions de livres sterling, auxquels s’ajoutent des bonus.

Trafford devient ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de Leeds.

Le précédent record appartenait à Georginio Rutter, recruté à Hoffenheim en 2023 pour environ 35,5 millions de livres sterling.

Autrement dit, Leeds n’a pas seulement recruté un nouveau gardien titulaire : le club a aussi lancé l’un des plus grands projets financiers de son histoire.

Trafford établit également un record dans le football britannique

Le transfert a produit un autre résultat majeur : Trafford est devenu le gardien le plus cher de l’histoire du football britannique. Reuters et Sky Sports confirment ce record.

Selon les calculs de Sky Sports, une valeur initiale de 40 millions de livres place également Trafford parmi les gardiens les plus chers de l’histoire du football mondial. Dans cette liste, Kepa Arrizabalaga, Alisson et André Onana figurent notamment devant lui.

Pour un gardien de 23 ans, une telle somme montre que Leeds le considère non seulement comme une solution pour le présent, mais aussi comme son numéro un sur le long terme.

Les possibilités étaient limitées à City

La saison dernière, Trafford a disputé avecManchester Citytoutes compétitions confondues 17 rencontres . Selon Sky Sports, il a gardé sa cage inviolée lors de huit d’entre elles.

Cependant, l’arrivée de Gianluigi Donnarumma comme gardien titulaire de l’équipe de Pep Guardiola a compliqué l’accès régulier au temps de jeu pour l’Anglais. La possibilité de jouer régulièrement a été l’un des facteurs essentiels dans le choix de son nouveau club.

À Leeds, la situation est complètement différente : le club cherchait un nouveau numéro un, et l’ampleur du montant versé montre à elle seule le statut accordé à Trafford.

Son parcours a commencé à l’académie de City

James Trafford est un produit de l’académie deManchester City. Toutefois, pour acquérir de l’expérience chez les professionnels, il a d’abord été prêté à Accrington Stanley, puis à Bolton.

Son passage à Bolton a notamment constitué une étape importante de sa carrière. Le gardien a ensuite été transféré définitivement à Burnley, où il a pu se faire connaître dans le football anglais. En 2025, Manchester City l’a finalement rappelé.

L’un des épisodes les plus marquants ayant renforcé la réputation de Trafford s’est produit lors de l’Euro U21 2023 avec l’équipe d’Angleterre. En finale contre l’Espagne, il a arrêté un penalty dans le temps additionnel et joué un rôle décisif dans le sacre anglais. Il n’avait encaissé aucun but pendant le tournoi.

Pourquoi Leeds a-t-il pris un si grand risque ?

40 millions de livres représentent une somme considérable, même pour un attaquant. Pour un gardien, une telle décision attire encore davantage l’attention.

Mais plusieurs facteurs ont poussé Leeds à investir massivement sur Trafford : il n’a que 23 ans, possède une expérience en Premier League, répond aux exigences modernes d’un gardien dans le jeu au pied et est considéré comme l’un des candidats au poste de futur numéro un de l’équipe d’Angleterre. Sky Sports a également salué son potentiel sous cet angle.

Trafford avait également été retenu dans le groupe de l’équipe d’Angleterre formé par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026.

Il doit désormais relever un autre défi : prouver chaque semaine sur les terrains de Premier League que son immense potentiel n’est pas qu’une promesse.

Leeds a signé le plus gros chèque de son histoire. Pour Trafford, le prix de 40 millions de livres n’est plus seulement un record : c’est aussi une nouvelle pression, où chacune de ses erreurs et chacun de ses arrêts seront évalués.

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