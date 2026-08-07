Manchester City veut recruter Enzo Fernández pour remplacer Rodri

Le champion en titre de la Premier League anglaise, Manchester City, a commencé à élaborer des plans à long terme pour renforcer son milieu défensif. Selon les informations publiées par Gianluca Di Marzio, Enzo Maresca, attendu comme le prochain entraîneur principal du club, considère le milieu de Chelsea Enzo Fernández comme le principal successeur de Rodri. Le technicien italien a déjà travaillé étroitement avec son compatriote au cours de sa carrière et apprécie grandement ses qualités tactiques. Goal.com rapporte cette information.

L’avenir de Rodri, qui est actuellement le leader de l’entrejeu défensif de Manchester City, reste incertain. Alors que le contrat actuel de l’international espagnol approche de son terme et que l’intérêt des grands clubs espagnols ne cesse de croître, les dirigeants de City sont contraints de rechercher de nouveaux candidats. Barcelone et le Real Madrid seraient notamment entrés dans la course pour recruter le joueur.

Les difficultés liées au transfert d’Enzo Fernández

Même si le joueur argentin est considéré comme un transfert « rêvé » pour Enzo Maresca, la réalisation de cette opération s’annonce difficile. Chelsea considère son milieu de terrain comme un élément essentiel de son projet à long terme. Le contrat actuel du joueur avec le club londonien court jusqu’à l’été 2032, ce qui permet aux « Blues » de fixer un prix de transfert élevé.

De plus, il est évident que Chelsea ne souhaite pas céder son leader à un club directement concurrent en Premier League. Malgré cela, l’agent du joueur, Xavier Pastore, avait ouvertement déclaré le mois dernier, lors d’un événement organisé à Miami, que plusieurs scénarios concernant l’avenir de son client étaient à l’étude. Cette déclaration laisse entendre que le marché des transferts pourrait connaître des rebondissements inattendus.

Les alternatives de Manchester City

Si le transfert d’Enzo Fernández s’avère impossible, Manchester City dispose également de solutions de repli. Selon GOAL.com, le club anglais suit attentivement Ayyoub Bouaddi, jeune talent évoluant à Lille. Le milieu de terrain, qui vient de fêter ses 18 ans, est considéré comme un candidat à fort potentiel, capable de prendre à terme les commandes de l’entrejeu défensif de l’équipe.

Les dirigeants et le staff technique travaillent à l’arrivée de joueurs jeunes et expérimentés afin de garantir la stabilité de l’équipe lors des prochaines saisons. La direction souhaite renouveler l’effectif progressivement et préparer un remplaçant digne de ce nom pour chaque ligne. La prochaine fenêtre des transferts s’annonce particulièrement animée et importante pour Manchester City.