Un nouveau transfert retentissant dans le football européen est sur le point de se concrétiser. Le milieu de terrain expérimenté deManchester City et l’un des leaders de la sélection espagnole, Rodri, devrait poursuivre sa carrière au FC Barcelone.

Selon le prestigieux AS , les Catalans sont parvenus à un accord presque complet avec la direction deManchester City concernant le transfert du milieu de terrain de 30 ans.

Détails du contrat et salaire astronomique

Selon les informations disponibles, les détails financiers de cette importante opération se présentent comme suit :

Indemnité de transfert : Le FC Barcelone versera aux Anglais environ 60 millions d’euros .

Durée du contrat : Le joueur devrait signer avec les Catalans un contrat de quatre ans .

Salaire : Le salaire annuel de Rodri s’élèvera à environ 30 millions d’euros avant impôts.

Refus du Real Madrid et influence de ses coéquipiers en sélection

Comme cela a été rapporté précédemment, Rodri, qui a remporté la Coupe du monde avec l’équipe d’Espagne lors des compétitions estivales, a rejeté une offre importante du Real Madrid. Il a fermement choisi de rejoindre le FC Barcelone.

Selon les médias, l’influence des joueurs du FC Barcelone évoluant avec lui en équipe nationale espagnole a joué un rôle majeur dans cette décision. Ses coéquipiers en sélection sont parvenus à convaincre Rodri de rejoindre le projet du club catalan.

Les deux parties règlent désormais les dernières formalités du transfert, et une annonce officielle est attendue dans les prochains jours.

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