L’ailier offensif brésilien, qui a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’au 30 juin 2032, Vinícius Júnior a partagé ses émotions après cet événement historique.

Le footballeur de 26 ans a Instagram remercié la direction du « club royal », le staff technique et ses coéquipiers sur sa page Instagram, tout en adressant un message sincère aux supporters.

« Encore six ans au Bernabéu et pour toujours ! »

Vinícius a évoqué les années passées au Santiago Bernabéu et a une nouvelle fois souligné que rester à Madrid était son plus grand souhait :

« Huit ans au Bernabéu, c’est très peu… Encore six ans et pour toujours ! Je vous aime ! Merci au président Pérez, à Mourinho, à Juni, à José Ángel, aux joueurs et à tout le club », écrit la star brésilienne.

À titre informatif, le footballeur a mentionné dans sa publication Juni Calafat — le chef scout du Real Madrid, José Ángel Sánchez étant le directeur général du club. La direction menée par José Mourinho et Florentino Pérez considère Vinícius comme une figure centrale du projet d’avenir à long terme de l’équipe.

L’héritage madrilène se poursuit

Depuis 2018, le joueur qui défend les couleurs du « club royal », Vinícius Júnior va porter sa carrière madrilène à au moins 14 ans grâce à ce nouveau contrat. Cette durée fera de lui l’un des joueurs étrangers les plus fidèles et les plus anciens de l’histoire du club.

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