Le club anglais de Manchester United a officiellement conclu son prochain transfert du mercato estival. Selon Goal.com, les « Diables rouges » ont recruté le prometteur milieu de terrain colombien Cristian Orozco. Ce transfert constitue un élément important de la stratégie à long terme de la direction, qui consiste à repérer à temps de jeunes joueurs talentueux afin de renforcer l’effectif. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Détails de l’accord et présentation du joueur

Un accord verbal avait déjà été conclu entre les deux parties à la fin de l’année dernière. Désormais âgé de 18 ans, le footballeur colombien est officiellement devenu un joueur du club d’Old Trafford. Cristian Orozco a été transféré depuis le club colombien Fortaleza CEIF, après avoir été formé à l’académie de Rojo FC.

La saison dernière, le milieu de terrain a disputé cinq matches avec l’équipe première de Fortaleza, et son potentiel est très apprécié. Il s’est également illustré avec les sélections de jeunes de la Colombie. Le fait d’avoir été capitaine de sa sélection lors de la Coupe du monde de la FIFA de sa catégorie d’âge témoigne de ses qualités de leader.

Un nouveau défi et une période d’adaptation

Dans un entretien accordé au service de presse de Manchester United, le joueur a évoqué ses points forts et s’est dit convaincu de pouvoir rapidement trouver sa place dans sa nouvelle équipe. Selon Orozco, ses principaux atouts sont sa condition physique et sa maîtrise technique.

« Je sais parfaitement que mes points forts sont ma condition physique et ma technique. Avec ces capacités que Dieu m’a données, je pense que je ne rencontrerai pas de difficultés. Mais le plus important, c’est l’adaptation. Je suis encore très jeune et je dois avancer étape par étape », a déclaré le joueur.

Il a également souligné l’importance de résoudre le problème de la langue dans ce nouvel environnement et ajouté qu’il souhaitait apprendre l’anglais le plus rapidement possible. Il entend ainsi exprimer pleinement son potentiel sur le terrain.

La politique du club en faveur des jeunes et ses projets futurs

La politique de recrutement menée sous la direction d’INEOS vise à dénicher de jeunes talents prometteurs sur les marchés émergents du monde entier. Cristian Orozco a rejoint Manchester United dans le cadre de cette stratégie.

Toutefois, la direction et le staff technique du club ont décidé de réduire la pression sur le joueur en tenant compte de son âge. Il n’intégrera pas immédiatement l’équipe première. À la place, Orozco s’adaptera progressivement à son nouvel environnement avec le soutien de l’académie de Manchester United et se familiarisera avec les exigences physiques du football anglais.