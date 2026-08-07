Como renforce son effectif : Yan Couto arrive du Borussia Dortmund

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Como renforce son effectif : Yan Couto arrive du Borussia Dortmund

Le club italien de Como a franchi une nouvelle étape importante pour renforcer considérablement son effectif avant la saison 2026-2027. Selon le site officiel de l’équipe, le latéral droit brésilien Yan Couto, qui appartient au Borussia Dortmund, a rejoint le club en prêt. Ce transfert témoigne des ambitions élevées de l’équipe dirigée par Cesc Fàbregas. Goal.com rapporte cela.

La direction de Como se montre très active durant le mercato estival et construit un effectif capable d’évoluer au niveau des compétitions européennes les plus prestigieuses. Le club a également trouvé un accord pour le transfert de Trevoh Chalobah en provenance de Chelsea, dont l’annonce officielle est encore attendue. L’arrivée de Yan Couto élargit encore les options de l’équipe sur le côté droit.

Les premières réactions de Cesc Fàbregas et du joueur

L’entraîneur de Como, Cesc Fàbregas, a salué les qualités de sa nouvelle recrue. Selon le technicien, le Brésilien s’intègre parfaitement au style de jeu de l’équipe. Yan Couto est un joueur courageux et techniquement doué, capable d’offrir plusieurs options sur le côté droit. Il aime se projeter vers l’avant, possède une énergie débordante et, malgré son jeune âge, a déjà acquis une expérience importante.

Le joueur n’a pas non plus caché ses grandes ambitions pour cette nouvelle étape à Como. Yan Couto a déclaré apprécier la philosophie de jeu du club et vouloir contribuer à la progression de l’équipe. Selon lui, ce transfert représente une étape importante dans sa carrière.

Le parcours de Yan Couto et son expérience internationale

Né en 2002, le talentueux latéral droit a commencé les principales étapes de sa carrière au sein de la formation de Manchester City. Son talent s’est pleinement révélé sous les couleurs de Girona. Lors de la saison 2023-2024, le joueur a délivré 10 passes décisives en Liga et largement contribué à la troisième place historique de son équipe.

Après sa brillante saison à Girona, Yan Couto a rejoint le Borussia Dortmund. Durant ses deux saisons au sein du club allemand, il a acquis une précieuse expérience en Ligue des champions. Il y a notamment un an, lors d’un match intense contre la Juventus à Turin, conclu sur un spectaculaire nul 4-4, il avait réussi à inscrire son nom parmi les buteurs.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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