Transfert « bombe » : Trabzonspor recrute Shomurodov et Núñez !

Visant le titre de champion de Turquie la saison prochaine, Trabzonspor continue de faire sensation sur le marché des transferts. Après avoir recruté l’ancien||||? Mohamed Salahancienne star de Liverpool, le club de Trabzon veut désormais renforcer son attaque avec le capitaine de la sélection ouzbèke Eldor Shomurodov et l’Uruguayen Darwin Núñez.

Selon le prestigieux média turc takagazete.com.tr la priorité absolue de Trabzonspor au poste d’avant-centre serait précisément Eldor Shomurodov.

Accord d’échange : Umut Nayir + 5 millions d’euros

Selon le journaliste Çağrı Aktaş, la direction de Trabzonspor a proposé son attaquant Umut Nayir dans le cadre de l’échange afin de recruter Shomurodov, l’attaquant de Başakşehir.

L’attaquant ouzbek a le droit d’évoluer en Turquie avec le statut de joueur local, ce qui rend ce transfert encore plus attractif pour Trabzonspor.

« Trabzonspor est très proche de finaliser le transfert de Shomurodov. Cependant, Başakşehir réclame, en plus d’Umut Nayir, environ 5 millions d’euros d’indemnité de transfert », écrit l’insider.

Le duo Shomurodov-Darwin Núñez !

L’entraîneur de Trabzonspor, Fatih Tekke, souhaite voir évoluer en attaque un joueur expérimenté, prolifique et capable de marquer beaucoup de buts. Les négociations ont donc été fortement accélérées.

Fait intéressant, le club de Trabzon ne souhaite pas s’arrêter à Eldor. Si Umut Nayir rejoint Başakşehir, le club prévoit, en plus du transfert de Shomurodov, de recruter également l’attaquant de Liverpool et de la sélection uruguayenne Darwin NúñezLa direction souhaite constituer une attaque complète avec deux superstars offensives de premier plan en même temps.

Un avantage dans la course au titre de meilleur buteur

Rappelons que la saison dernière, Eldor Shomurodov a inscrit, avec l’attaquant de Trabzonspor Paul Onuachu, 22 buts chacun et a terminé meilleur buteur de la Süper Lig turque à égalité.

Umut Nayir, inclus dans le transfert de Shomurodov, avait quant à lui inscrit la saison dernière 9 buts et réalisé la meilleure performance parmi les joueurs turcs locaux. À titre d’information, les premières places du classement des buteurs de la Süper Lig étaient occupées uniquement par des étrangers : Eldor Shomurodov et Paul Onuachu (22 buts chacun), Talisca (19), Mohamed Bayo et Victor Osimhen (15 chacun), ainsi que Mauro Icardi (14).

Comme un autre grand buteur de Trabzonspor, Felipe Augusto (13 buts), a récemment rejoint le club russe du Zenit, les transferts de Shomurodov et Núñez revêtent une importance vitale pour le club.

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