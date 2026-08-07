L’erreur de Pérez et le choc de Mourinho : pourquoi le transfert de Rodri au « Real » a échoué ?

Le célèbre journaliste espagnol Sergio Valentín a révélé des détails sensationnels sur les raisons pour lesquelles le transfert tant attendu du milieu de terrain de «Manchester City» Rodri au « Real Madrid » a été interrompu, ainsi que sur l’entrée de « Barcelone » dans la course.

Selon le journaliste, l’accord était quasiment finalisé à 100 % : Rodri avait pleinement accepté de rejoindre « Madrid » et toutes les conditions du transfert avec «Manchester City» avaient été convenues. Mais une décision inattendue de la direction madrilène a tout bouleversé.

L’intervention de Juni Calafat et la décision de Pérez

Au moment le plus intense du processus, le chef du recrutement du « Real », Juni Calafat est intervenu et a convaincu Florentino Pérez qu’il était possible de faire encore baisser le prix du transfert. Pérez a suivi l’avis du recruteur et a temporairement gelé les négociations.

Lorsque le « Real » a tenté de réduire le prix, «Manchester City» a fermement rejeté l’offre et a commencé à proposer Rodri à d’autres clubs sur le marché des transferts.

« Rodri a seulement dit qu’il voulait rejoindre le “Real”. Mais Florentino Pérez est resté ferme : soit le prix baisse, soit le transfert n’aura pas lieu. Finalement, le joueur s’est lassé d’attendre en vain. Lorsque Jorge Mendes l’a annoncé à José Mourinho, l’entraîneur est resté sous le choc », — écrit Sergio Valentín.

« Barcelone », Flick et la manœuvre secrète de Deco

Profitant de la complexification de la situation, le directeur sportif de « Barcelone », Deco est entré directement en contact avec Rodri il y a trois jours.

Selon les informations disponibles, les facteurs suivants ont joué un rôle clé pour convaincre le joueur de rejoindre le camp blaugrana :

Hansi Flick l’a personnellement contacté pour lui expliquer son rôle tactique dans l’équipe ;

ses coéquipiers en équipe d’Espagne, qui évoluent à « Barcelone », l’ont invité à rejoindre la Catalogne.

Résultat : « Manchester City » a réussi à faire émerger un nouveau prétendant de poids dans la course au transfert et, surtout, Rodri lui-même a commencé à s’intéresser sérieusement à l’option « Barcelone ».

La politique des transferts du « Real » est-elle en crise ?

Le journaliste Sergio Valentín a vivement critiqué le climat interne au sein du club madrilène :

« Le “Real” est un paquebot transatlantique, mais son système de gouvernance présente de sérieuses fissures. Les Madrilènes connaissent depuis longtemps des problèmes de planification et de politique de transferts. Désormais, ils devront non seulement payer davantage, mais aussi regagner la confiance de Rodri, qu’ils ont failli perdre. Mourinho voulait absolument recruter un milieu de terrain central et il est sous le choc face à cette situation », — affirme l’initié.

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