Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, l'équipe de France a remporté une nouvelle victoire. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-0 face à l'Irak, décrochant ainsi prématurément leur ticket pour les barrages. Kylian Mbappe, grand artisan de la rencontre, a inscrit un doublé pour le deuxième match consécutif, consolidant sa position dans la course au titre de meilleur buteur. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le match, qui s'est déroulé dans un stade de Philadelphie, a débuté avec deux heures de retard en raison de conditions météorologiques défavorables. Bien que l'interruption causée par un violent orage ait légèrement affecté le rythme du jeu, l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe a réussi à ouvrir le score dès la première période. Il a trouvé le chemin des filets d'une frappe précise à l'extérieur de la surface de réparation.

Selon Goal.com, ces buts intensifient la lutte entre Mbappe et Lionel Messi pour le Soulier d'Or du tournoi. Lionel Messi, auteur d'un doublé contre l'Autriche, a actuellement un but d'avance sur Mbappe. De plus, la légende argentine devance la star française de deux buts (18 au total) concernant le nombre de buts marqués dans l'histoire des Coupes du Monde.

La complicité entre Mbappe et Dembele

La seconde période a débuté avec un peu plus de difficultés pour les Français, mais une erreur de la défense irakienne a scellé le destin du match. Suite à une faute grossière lors de la remise en jeu du gardien, Ousmane Dembele a récupéré le ballon et l'a transmis à Mbappe. L'attaquant a alors marqué dans le but vide, portant le score à 2-0.

À la 66e minute, Ousmane Dembele a lui-même réussi à marquer. Grâce à une superbe passe de Michael Olise, Dembele a conclu l'action, célébrant ainsi son premier but en Coupe du Monde. Ce but a prouvé une fois de plus la haute qualité de l'entente offensive de la France.

La défense française n'a pratiquement rencontré aucune difficulté durant la rencontre. Le gardien du Milan Mike Maignan est resté quasiment sans activité. Le défenseur central du Bayern Dayot Upamecano a réalisé un match solide, malgré un moment de tension où il a laissé passer Ali Al-Hamadi. Cependant, l'attaquant irakien n'a pas su concrétiser cette occasion.

Grâce à cette victoire, l'équipe de France a assuré sa place parmi les 32 meilleures équipes avant la dernière journée de groupe. L'équipe de Didier Deschamps peut désormais se concentrer sur la phase à élimination directe. Quant à Kylian Mbappe, il continue de tenter de battre les records établis par Lionel Messi et de viser un nouveau titre mondial.