SpaceX utilisera des centrales à gaz plutôt que des panneaux solaires pour l’usine Terafab au Texas

Selon Bloomberg, SpaceX a annoncé qu’elle construirait des centrales électriques au gaz naturel pour alimenter en électricité l’usine de semi-conducteurs Terafab, dont la construction est prévue au Texas. Ce vaste projet industriel attire l’attention non seulement par son infrastructure technologique avancée, mais aussi par son approche particulière de l’approvisionnement énergétique. Selon les experts, les besoins énergétiques de ces installations, qui produiront des puces pour l’intelligence artificielle et les centres de données, ne devraient pas peser sur les réseaux traditionnels. TechCrunch.com rapporte cette information.

Riley Tretter, responsable de la division de SpaceX chargée de l’énergie et du développement des centres de données, a souligné mercredi lors d’une réunion publique que l’entreprise « apporterait elle-même sa propre capacité électrique » pour le projet. Le complexe devrait également comprendre de très vastes ensembles de batteries. Fait intéressant, ni le rapport de Bloomberg ni les autres annonces officielles de l’entreprise ne mentionnent l’utilisation de l’énergie solaire terrestre pour le site.

La stratégie énergétique d’Elon Musk et les turbines à gaz

Malgré ses investissements actifs dans l’énergie solaire, Elon Musk , dirigeant de SpaceX et de Tesla, mise de plus en plus sur le gaz naturel. Les centres de données de xAI à Memphis, notamment, fonctionnent presque entièrement grâce à ce combustible fossile. En outre, Musk a récemment acheté une entreprise spécialisée dans les centrales électriques au gaz naturel et SpaceX a indiqué prévoir l’achat de turbines à gaz pour 2,8 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

L’usine Terafab sera construite dans le comté de Grimes, à environ 45 miles au nord-ouest de Houston. Après avoir levé 88,5 milliards de dollars lors d’une récente IPO, SpaceX a obtenu du comté une exonération fiscale de 100 %. En contrepartie, l’entreprise devra investir au moins 5 milliards de dollars d’ici 2030 et créer au moins 1 800 emplois permanents d’ici 2035. Le gouvernement du Texas accorde également 30 millions de dollars d’aides incitatives à ce projet.

Les indicateurs financiers et l’impact du boom de l’intelligence artificielle

La première phase de l’usine devrait coûter 16,8 milliards de dollars, alors que SpaceX avait auparavant estimé cette dépense à environ 55 milliards de dollars. L’entreprise est principalement destinée à produire des puces pour les centres de données appartenant à SpaceX et à sa filiale xAI. Le boom mondial des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle a fortement accru les propositions de construction de nouvelles centrales électriques au gaz naturel dans l’ensemble du secteur.

Cette demande a à son tour entraîné une hausse de 66 % du prix des centrales électriques au gaz naturel. Ces derniers mois, des géants comme Google, Meta et Microsoft ont également annoncé des projets d’envergure similaires. Le Texas est devenu le principal site d’accueil de ces centres de données autonomes sur le plan énergétique, avec plus de 70 gigawatts de capacité planifiés dans l’État.

De tels dispositifs visent à accélérer la réalisation des projets et à réduire les inquiétudes des consommateurs liées à une hausse des prix de l’électricité. Toutefois, les turbines à gaz peuvent rejeter d’importantes quantités de polluants dans l’environnement. Par exemple, la filiale de SpaceX xAI a été poursuivie en justice pour avoir utilisé des turbines à gaz naturel non autorisées dans l’une des zones les plus polluées du pays.