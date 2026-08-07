Transfert de Rodri : un tournant inattendu dans le football espagnol

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Transfert de Rodri : un tournant inattendu dans le football espagnol

Les deux grands rivaux du football espagnol — le FC Barcelone et le Real Madrid — se livrent une bataille au terme de laquelle les Catalans ont remporté une victoire inattendue et retentissante. Selon Goal.com, Rodri, considéré comme l’un des meilleurs milieux défensifs du monde, est proche de poursuivre sa carrière non pas à Madrid, mais bien au FC Barcelone. Ce transfert pourrait devenir l’un des accords les plus retentissants de ces dernières années et bouleverser radicalement l’équilibre des forces en Liga. Ainsi le rapporte Goal.com.

Il s’est avéré que le Real Madrid était récemment le principal prétendant à la signature du joueur. Les performances convaincantes de l’international espagnol avec sa sélection, ainsi que ses succès récents, avaient notamment renforcé l’intérêt du club madrilène. Toutefois, la direction du FC Barcelone a profondément changé la donne ces derniers jours et est parvenue à chiper le joueur à son rival sous son nez.

Conditions contractuelles et aspects financiers

L’arrivée à terme du contrat actuel avec Manchester City a joué un rôle important dans la réalisation de ce transfert. Comme il ne reste qu’une saison au joueur avec le club anglais, son prix est estimé à un niveau nettement inférieur à sa valeur marchande. Cela offre au club catalan une occasion rare qu’il ne peut pas laisser passer.

La direction de Manchester City poursuit actuellement ses efforts pour conserver le milieu de terrain et prolonger son contrat. Malgré cela, selon les dernières informations, le club anglais serait prêt à étudier une offre supérieure à 60 millions de livres sterling (81 millions de dollars américains), afin de ne pas perdre le joueur gratuitement la saison prochaine.

L’équilibre des forces en Liga

Le choix de Rodri en faveur du FC Barcelone a constitué une grande surprise pour le monde du football. La plupart des spécialistes pensaient qu’il rejoindrait précisément le Real Madrid. À l’issue de négociations menées séparément, les Catalans ont remporté la course au transfert et sont proches de renforcer leur effectif avec une star de dimension mondiale.

Bien que l’accord n’ait pas encore été officiellement annoncé, il serait entré dans sa phase finale. Ce transfert ne manquera pas d’influencer la course au titre du championnat d’Espagne. Cet événement montre clairement que la rivalité entre les deux grands clubs se poursuivra désormais avec intensité non seulement sur le terrain, mais aussi sur le marché des transferts.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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