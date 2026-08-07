Federico Gatti blessé : le défenseur pourrait manquer le match contre l’Inter

·42·Sport
Federico Gatti blessé : le défenseur pourrait manquer le match contre l’Inter

Le défenseur central de la Juventus, Federico Gatti, n’a pas participé à l’entraînement collectif en raison de problèmes physiques. Selon GOAL.com et Tuttosport, le joueur souffre d’une légère douleur musculaire à la cuisse droite avant le match amical de demain contre l’Inter. Goal.com rapporte .

Pour l’instant, la participation du défenseur né en 1998 au match de demain reste incertaine. Le staff technique devrait évaluer son état après la dernière séance d’entraînement avant de prendre une décision définitive. Cette situation pourrait avoir une importance dans la préparation de la saison et modifier les plans de l’équipe.

Rumeurs de transfert et matchs de préparation

Selon les médias turinois, de nombreuses rumeurs de transfert circulaient récemment autour du joueur. L’intérêt de Naples, dirigé par Giovanni Manna et Massimiliano Allegri, fait notamment l’objet de discussions sérieuses. Malgré cela, Gatti avait débuté tous les matchs de préparation estivale et s’était illustré contre Bâle, le Standard de Liège, Nice et Chelsea.

L’entraîneur Luciano Spalletti a commenté la situation du joueur en conférence de presse. Selon lui, trois ou quatre joueurs n’ont pas participé à l’entraînement du jour en raison de la charge de travail et de la fatigue accumulée.

Comme l’a souligné Spalletti, l’organisation de tels événements n’est pas facile et entraîne une fatigue supplémentaire. Le technicien a ajouté que la situation serait analysée dans les prochaines heures afin de faire le point sur la récupération des joueurs.

Désormais, le rapport du staff médical et les résultats de la dernière séance détermineront définitivement la présence ou non de Federico Gatti lors du match contre l’Inter.

JuventusFederico GattiInterSerie ATransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Aujourd'hui, 07:39Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Aujourd'hui, 07:29Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Aujourd'hui, 07:22Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Aujourd'hui, 07:18McGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevMcGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevAujourd'hui, 07:14Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Aujourd'hui, 07:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)