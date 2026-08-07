Federico Gatti blessé : le défenseur pourrait manquer le match contre l’Inter

Le défenseur central de la Juventus, Federico Gatti, n’a pas participé à l’entraînement collectif en raison de problèmes physiques. Selon GOAL.com et Tuttosport, le joueur souffre d’une légère douleur musculaire à la cuisse droite avant le match amical de demain contre l’Inter. Goal.com rapporte .

Pour l’instant, la participation du défenseur né en 1998 au match de demain reste incertaine. Le staff technique devrait évaluer son état après la dernière séance d’entraînement avant de prendre une décision définitive. Cette situation pourrait avoir une importance dans la préparation de la saison et modifier les plans de l’équipe.

Rumeurs de transfert et matchs de préparation

Selon les médias turinois, de nombreuses rumeurs de transfert circulaient récemment autour du joueur. L’intérêt de Naples, dirigé par Giovanni Manna et Massimiliano Allegri, fait notamment l’objet de discussions sérieuses. Malgré cela, Gatti avait débuté tous les matchs de préparation estivale et s’était illustré contre Bâle, le Standard de Liège, Nice et Chelsea.

L’entraîneur Luciano Spalletti a commenté la situation du joueur en conférence de presse. Selon lui, trois ou quatre joueurs n’ont pas participé à l’entraînement du jour en raison de la charge de travail et de la fatigue accumulée.

Comme l’a souligné Spalletti, l’organisation de tels événements n’est pas facile et entraîne une fatigue supplémentaire. Le technicien a ajouté que la situation serait analysée dans les prochaines heures afin de faire le point sur la récupération des joueurs.

Désormais, le rapport du staff médical et les résultats de la dernière séance détermineront définitivement la présence ou non de Federico Gatti lors du match contre l’Inter.