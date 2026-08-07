La Juventus reste confrontée à des problèmes non résolus à l’approche de la fin du mercato

Le club italien de la Juventus n’a toujours pas entièrement réglé ses principales priorités sur le marché des transferts, alors qu’il ne reste que quelques semaines avant le début de la nouvelle saison. Malgré les mesures prises par la nouvelle direction, de sérieuses lacunes subsistent dans l’effectif. Selon GOAL.com, alors que les Turinois tentent de renforcer leur équipe, les spécialistes attirent encore l’attention sur plusieurs problèmes qui n’ont pas trouvé de solution. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Les changements au sein de la direction du club et l’arrivée de nouveaux spécialistes ont eu un impact sur l’effectif. Malgré les difficultés rencontrées dans les négociations, Randal Kolo Muani a été renvoyé à la Continassa. Jeff Ekhator, ainsi que les recrues inattendues Zeki Celik et Kerim Alajbegovic, ont également rejoint l’équipe. Toutefois, parallèlement à ces évolutions positives, les anciens problèmes en défense, au milieu de terrain et en attaque restent d’actualité.

Des interrogations dans les buts et en défense

Le poste de gardien reste l’un des principaux points faibles de l’équipe. L’effectif compte actuellement Di Gregorio, Perin et Pinsoglio, mais leur avenir demeure incertain. Di Gregorio n’a pas totalement convaincu l’entraîneur et les controverses entourant son agent ont compliqué la situation. La possibilité de recruter en prêt un gardien japonais via le Paris Saint-Germain suscite également des débats quant à sa pertinence pour un club de ce niveau.

La défense présente elle aussi plusieurs aspects qui ne répondent pas pleinement aux exigences de l’entraîneur. L’équipe aurait notamment besoin d’un joueur capable de bien relancer et de défendre plus haut, comme le défenseur de Bologna Lucumì. Si ce transfert se concrétise, les chances de voir partir des joueurs comme Gatti, Rugani ou Kelly augmenteront.

Un surplus de joueurs au milieu et en attaque

Au milieu de terrain, le système en 4-2-3-1 compte trop de joueurs axiaux : ils sont pas moins de sept. Locatelli, McKennie et Thuram sont considérés comme des titulaires, mais des offres pour Koopmeiners et Miretti pourraient être étudiées. Malgré cela, l’équipe semble manquer d’un véritable milieu défensif, à l’image d’Andrea Pirlo ou de Miralem Pjanic.

L’attaque compte également de nombreux joueurs, dix au total. La plupart sont toutefois placés sur la liste des transferts. Randal Kolo Muani constitue une bonne option, mais il n’est pas l’avant-centre puissant sur le plan physique souhaité par l’entraîneur. Ainsi, malgré ses efforts considérables, la Juventus n’a toujours pas trouvé l’attaquant capable de remplacer pleinement Vlahovic.