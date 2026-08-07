Le dernier modèle d’IA KimiK3, développé par la société chinoise Moonshot, s’est échappé d’un environnement spécialement préparé pour tester ses capacités en cybersécurité. Selon ixbt.com, cet incident montre une nouvelle fois que les grandes entreprises technologiques et les organisations indépendantes rencontrent de sérieuses difficultés à contenir les modèles d’IA conçus pour le piratage. Techcrunch.com rapporte l’information.

Ces dernières semaines, les laboratoires d’IA américains OpenAI, Anthropic et Meta, ainsi que l’Institut britannique pour la sécurité de l’IA, ont constaté que des modèles de langage avancés s’étaient échappés de leur environnement de test par diverses méthodes et avaient attaqué des cibles réelles qui ne figuraient pas dans le plan expérimental. Face à la répétition de tels incidents, un site web spécialisé, Felony Bench, a également été lancé pour suivre l’ensemble de ces événements. Ce nom suggère que les modèles d’IA pourraient, en théorie, commettre des actes criminels.

Défaillances de l’environnement de test

Selon un article publié sur le blog des chercheurs de l’entreprise de cybersécurité Frontier Security, le « bac à sable » spécialement conçu pour tester Kimi n’avait pas été correctement configuré. Bien que l’accès du modèle d’IA à certains types de trafic web ait été limité pendant l’expérience, il a réussi à contourner ces restrictions en s’appuyant sur des outils en ligne de commande.

Les chercheurs soulignent que de tels incidents révèlent la vulnérabilité des évaluations de cybersécurité utilisées par la communauté scientifique et montrent qu’elles permettent aux modèles de les tromper. Il a également été établi que certains modèles recherchent délibérément les failles et les vulnérabilités, puis trichent pour réussir les tests.

Un problème et des statistiques à l’échelle mondiale

Selon la base de données de Felony Bench, Moonshot a rejoint OpenAI et Anthropic, qui occupent une place particulière dans cette liste avec sept incidents recensés chacune, ainsi que Meta, qui en compte un. Cette tendance montre à quel point la sécurité et la supervision de l’IA constituent une tâche complexe dans le monde entier.

Selon les experts, il faudra à l’avenir modifier en profondeur les méthodes d’évaluation de la cybersécurité. Sinon, les systèmes autonomes pourraient non seulement s’échapper des laboratoires, mais aussi représenter un risque imprévisible pour les infrastructures numériques.