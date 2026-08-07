L’une des courses aux transferts les plus médiatisées de l’été se poursuit sur le marché du football européen. Le FC Barcelone Manchester Cityne compte pas abandonner malgré le rejet de sa première offre pour Rodri, le milieu de terrain de 30 ans des « Citizens ».

Selon l’insider et journaliste Ben Jacobs, les Catalans vont bientôt revenir vers les « Citizens » avec une offre améliorée.

45 millions refusés : «Manchester Citycombien demande le club ?

Selon les informations de la source, le FC Barcelone avait initialement proposé 45 millions d’euros pour le milieu de terrain espagnol expérimenté. Cependant, la direction de «Manchester Citya jugé cette somme insuffisante et a immédiatement rejeté l’offre.

Le club mancunien évalue sa star à au moins 75 millions d’euros Malgré cette exigence, le FC Barcelone croit en ses chances de finaliser le transfert et reste optimiste.

Un détail important : Rodri a déjà trouvé un accord complet avec le FC Barcelone sur les conditions de son contrat personnel.

Pourquoi le Real Madrid a-t-il renoncé à ce transfert ?

Selon le prestigieux quotidien espagnol Marca le Real Madrid aurait presque abandonné la course à Rodri. Les Madrilènes n’ont jamais envoyé d’offre officielle à « Manchester City ».

Bien que le club ait négocié avec les représentants du joueur, Rodri lui-même estime que le style de jeu et l’ambiance du FC Barcelone lui conviennent davantage.

C’est pourquoi la direction du Real Madrid ne considère pas l’échec de ce transfert comme une tragédie. Selon le quotidien, le club madrilène a déjà presque achevé la construction de son effectif et ne pourrait revenir sur le marché des transferts qu’en cas d’urgence imprévue.

Le moment décisif

Pour l’instant, aucun accord officiel concernant l’avenir de Rodri n’a été annoncé. Toutefois, le FC Barcelone entend mettre tout en œuvre pour recruter le milieu de terrain espagnol avant la clôture du mercato estival.

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