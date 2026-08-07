Manchester City lance son plan de renouvellement du milieu de terrain

Manchester City, l’un des géants de la Premier League anglaise, a entamé une profonde restructuration de son milieu de terrain. Selon GOAL.com, la direction du club se prépare à un éventuel départ de son leader Rodri et travaille activement au renforcement de l’entrejeu. Alors que le transfert de l’international espagnol vers le FC Barcelone semble de plus en plus probable, le club anglais cherche à compenser cette perte. Goal.com rapporte que

Enzo Maresca a pris la place de Pep Guardiola comme entraîneur de Manchester City et ambitionne de faire passer les possibilités tactiques de l’équipe à un niveau supérieur. La direction du club a déjà officialisé le transfert d’Elliot Anderson. Toutefois, afin de maintenir la qualité de l’effectif et d’offrir davantage d’options à l’entraîneur, le recrutement d’au moins deux milieux centraux de haut niveau est prévu.

Enzo Fernandez et Ayyoub Bouaddi sont les principales cibles

Selon Gianluca Di Marzio, l’international argentin Enzo Fernandez est la priorité absolue de Manchester City sur le marché des transferts. Le club et l’entraîneur Enzo Maresca le considèrent actuellement comme le principal candidat pour diriger l’entrejeu. Toutefois, ce transfert s’annonce extrêmement compliqué, car la valeur marchande du joueur est très élevée et son club ne souhaite pas le laisser partir. Malgré cela, Manchester City veut négocier dans les prochaines semaines afin de tenter de parvenir à un accord.

Parallèlement, la réputation du jeune talent Ayyoub Bouaddi ne cesse de grandir sur le marché des transferts. Manchester City accélère pour recruter le jeune milieu, qui a attiré l’attention des grands clubs européens grâce à ses performances avec la sélection du Maroc. Des premiers contacts ont déjà été établis entre les parties et les dirigeants du club anglais souhaitent parvenir à un accord avant que la concurrence ne s’intensifie.

Alors que le départ de Rodri semble de plus en plus probable, la direction du club est contrainte d’agir avec fermeté sur le marché des transferts. La campagne de recrutement lancée après l’arrivée d’Elliot Anderson va s’intensifier et déterminera dans les prochaines semaines la composition de l’axe central de l’équipe pour la saison à venir.