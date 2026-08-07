Une star de City rejoint un autre club de Premier League : un transfert à 70 millions d'euros

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Une star de City rejoint un autre club de Premier League : un transfert à 70 millions d'euros

Un transfert inattendu et sensationnel pourrait avoir lieu en Premier League. Manchester CityLe milieu de terrain central de 28 ans, Tijjani Reijnders, devrait poursuivre sa carrière sous les couleurs de Nottingham Forest.

C'est ce que rapporte le média influent TEAMtalk en se basant sur ses propres sources.

La cible principale de Nottingham et un prix de 70 millions d'euros

Selon les informations fournies par la source, la direction et le staff technique de Nottingham Forest ont fait du milieu de terrain néerlandais leur cible prioritaire pour renforcer l'entrejeu.

Ladirection de Manchester Cityne s'oppose pas non plus à cet accord et a exprimé sa totale disponibilité à étudier les offres avoisinant les 70 millions d'euros pour Tijjani Reijnders.

Les statistiques de Reijnders à City

Pour rappel, les « Citizens » avaient acheté le footballeur néerlandais lors du mercato estival dernier au club italien de l'AC Milan pour 55 millions d'euros .

Durant cette période, Reijnders a enregistré les statistiques suivantes sous le maillot deManchester Citytoutes compétitions confondues :

  • Nombre de matchs : 28 rencontres

  • Buts inscrits : 5 buts

  • Passes décisives : 2 passes

Si Nottingham Forest officialise une offre de 70 millions d'euros, le club mancunien pourrait réaliser un profit financier considérable grâce à ce transfert.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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