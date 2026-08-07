Airbnb accélère le lancement de nouvelles fonctionnalités grâce à l’IA

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Airbnb accélère le lancement de nouvelles fonctionnalités grâce à l’IA

La célèbre plateforme de services touristiques Airbnb a commencé à utiliser activement les technologies d’intelligence artificielle pour concevoir et tester ses produits. Selon ixbt.com, les dirigeants de l’entreprise ont déclaré avoir considérablement accéléré la création de nouvelles fonctionnalités et leur mise à disposition des utilisateurs. Ces changements transforment profondément les opérations internes de l’entreprise ainsi que son système de service client. Techcrunch.com rapporte que.

Lors de sa dernière réunion consacrée aux résultats financiers de l’entreprise, le PDG Brian Chesky a souligné que, grâce à l’intelligence artificielle, le délai entre une idée et sa mise en œuvre avait été réduit de 60 %. Depuis le début de l’année, le nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations lancées a augmenté de près de 80 % par rapport à la même période l’an dernier. Ces avancées ont ouvert la voie à de nouvelles améliorations du moteur de recherche, de l’inscription, de la réservation et des paiements.

L’intelligence artificielle dans la recherche et le service client

Bien que les fonctionnalités d’intelligence artificielle soient déployées plus lentement dans l’interface destinée aux consommateurs, Airbnb adopte une approche particulière dans ce domaine. Jusqu’à présent, l’entreprise se limitait à résumer les avis et à mettre en évidence les principaux éléments des annonces, mais elle a désormais commencé à tester une nouvelle fonction de recherche fondée sur l’intelligence artificielle. Celle-ci permettra aux utilisateurs de trouver visuellement des hébergements adaptés à leurs besoins à l’aide de requêtes en langage naturel.

Le nouveau moteur de recherche ne remplacera pas nécessairement les filtres traditionnels auxquels les clients sont habitués. L’entreprise propose un accès à la recherche par intelligence artificielle via un bouton dédié. Les résultats sont présentés sous forme de conversation et personnalisés en temps réel par l’intelligence artificielle. Le processus d’inscription en ligne des hôtes aurait également été considérablement accéléré.

Les coûts du service client ont diminué

Des changements importants ont également eu lieu dans le backend de la technologie. Après avoir lancé son bot fondé sur l’intelligence artificielle en Amérique du Nord, Airbnb l’a étendu à plus de 50 langues et prévoit de le déployer prochainement pour les appels vocaux. Aujourd’hui, près de 45 % des demandes initiées avec l’aide de l’agent d’intelligence artificielle sont entièrement résolues sans intervention humaine.

Grâce à ces processus d’automatisation, les coûts de support de l’entreprise par réservation ont diminué de 16 % sur un an. Selon Brian Chesky, l’intelligence artificielle est destinée à résoudre des tâches plus complexes liées aux voyages et à la recherche, au-delà des simples fonctions d’un chatbot, ce qui rendra la plateforme encore plus efficace à l’avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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