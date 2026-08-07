Le rebondissement du transfert de Rodri a provoqué la colère de la direction du Real Madrid

Le milieu espagnol Rodri, tout proche de poursuivre sa carrière à Barcelone, suscite d’intenses débats dans le monde du football. La presse avait précédemment rapporté que le club merengue abordait la décision du joueur avec sérénité et respect. Cependant, de nouveaux détails publiés par Sport réfutent totalement ces suppositions et révèlent le profond mécontentement ainsi que la colère de la direction madrilène. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Les premières informations, relayées par Foot Mercato et AS, indiquaient que le Real Madrid comprenait le choix de Rodri et lui souhaitait bonne chance pour la suite. En réalité, Florentino Pérez et l’entraîneur de l’équipe sont furieux de cette situation. Le président du club serait profondément déçu de l’échec d’un transfert considéré comme presque conclu.

La direction et Pérez sont déçus

Il s’est avéré que Florentino Pérez n’avait initialement pas prévu de recruter ce milieu de terrain. Cependant, après les performances remarquables de Rodri lors de la Coupe du monde et les efforts déterminés de ses relais de confiance au club, José Ángel Sánchez et Juni Calafat, le président a changé d’avis et donné son accord au transfert.

Sánchez et Calafat avaient garanti à la direction qu’un accord avait été conclu avec le joueur et que l’opération se terminerait positivement. Malgré cela, la situation a radicalement changé dans les derniers instants et Rodri a intensifié ses négociations avec Barcelone. Cette évolution a provoqué une profonde incompréhension au sein de la direction du club madrilène.

Course à la présidence et réaction de l’entraîneur

La tension s’est encore accrue lorsque le nom de Rodri a été cité parmi les projets d’Enrique Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid. Cette situation a suscité la vive opposition de Florentino Pérez, qui avait même tenté dans un premier temps d’écarter la candidature du joueur.

L’entraîneur de l’équipe, José Mourinho, serait lui aussi furieux d’avoir vu ce transfert lui échapper. Le technicien et la direction du club ne parviennent pas à accepter que leur principal rival ait pris un tel avantage et que leurs plans aient échoué. Les Madrilènes sont désormais contraints de revoir leur stratégie sur le marché des transferts estival.