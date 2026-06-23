Le doublé d'Erling Haaland qualifie la Norvège pour les play-offs après 26 ans

L'équipe nationale de Norvège s'est imposée 3-1 face au Sénégal lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde, décrochant ainsi sa place pour les quarts de finale avant le terme. Ce résultat est historique pour les Scandinaves, car l'équipe n'avait réussi à sortir de groupe pour la dernière fois qu'en 1998 lors du tournoi organisé en France. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le match, disputé dans un stade grandiose à New York, a été perçu comme un choc d'étoiles. Bien que des noms comme Erling Haaland, Sadio Mane et Martin Ødegaard aient été présents sur le terrain, le destin de la rencontre a été scellé par des héros inattendus et des erreurs de la défense sénégalaise. À la 43e minute, Marcus Pedersen, entré en jeu, a profité d'une erreur de Kalidou Koulibaly pour ouvrir le score.

Le record historique d'Erling Haaland

Dès le début de la seconde période, l'un des attaquants les plus redoutables au monde, Erling Haaland, est entré en scène. Suite à une passe millimétrée de Martin Ødegaard, il a battu le gardien Edouard Mendy pour porter le score à 2-0. Bien qu'Ismaila Sarr ait réduit l'écart pour le Sénégal, le second but de Haaland a totalement anéanti les espoirs des Africains.

Selon les données d'Opta Sports, Erling Haaland est devenu le sixième joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à inscrire un doublé lors de ses deux premiers matchs. Il rejoint ainsi des stars comme Harry Kane (2018) et le légendaire Just Fontaine (1958). L'attaquant norvégien a laissé les défenseurs adverses sans solution grâce à sa supériorité physique et son sang-froid.

L'équipe nationale du Sénégal a tenté de se battre jusqu'à la fin. Dans le temps additionnel, Sarr a marqué à nouveau pour porter le score à 3-2, mais cela n'a pas suffi pour arracher la victoire aux Norvégiens. Le Sénégal, qui attire l'attention depuis le début du tournoi en raison de divers conflits internes et désordres, a vu son jeu impacté par ces tensions.

Actuellement, les équipes nationales de Norvège et de France co-dirigent leur groupe avec le même nombre de points. En termes de différence de buts, les Norvégiens occupent la deuxième place. Le match décisif pour déterminer le vainqueur du groupe aura lieu vendredi entre ces deux géants. Pour la Norvège, ce match est une excellente opportunité de tester sa force avant les play-offs.