Arsenal conclut le transfert de Bruno Guimarães pour 75 millions de livres sterling

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Arsenal conclut le transfert de Bruno Guimarães pour 75 millions de livres sterling

L'information est rapportée par Goal.com, qui en rend compte.

Selon la BBC, le joueur de 28 ans a fait ses adieux en larmes à ses coéquipiers et aux membres du club lors du stage de préparation de Newcastle United en Espagne. Newcastle United n'avait pas l'intention de vendre son joueur phare, mais les circonstances l'ont contraint à accepter l'accord.

Les explications de la direction et les détails du transfert

Le directeur sportif de Newcastle, Ross Wilson, a déclaré que le transfert de Bruno Guimarães ne figurait pas dans le projet estival du club. Toutefois, après que le joueur, très ému, a ouvertement exprimé son souhait de quitter l'équipe, la direction a été contrainte de revoir sa décision.

« Bruno nous a dit qu'il souhaitait partir avec beaucoup de respect à notre égard, mais aussi sous le coup d'une grande émotion. La décision n'a pas été prise sur la base de son seul souhait, mais lorsqu'un certain montant a été atteint, nous avons dû nous adapter à la situation », a déclaré Wilson.

Le directeur général David Hopkinson a confirmé qu'Arsenal avait d'abord proposé une somme inférieure pour le joueur, mais que le club avait finalement obtenu un montant répondant à ses exigences financières. Selon lui, il s'agit de l'indemnité de transfert la plus élevée jamais enregistrée pour un joueur de cet âge et à ce poste.

Une nouvelle perte pour Newcastle

Ce transfert fait de Bruno Guimarães le quatrième joueur majeur à quitter Newcastle United au cours des douze derniers mois. Rappelons que Sandro Tonali a rejoint Tottenham, qu'Anthony Gordon est parti à Barcelone et qu'Alexander Isak a rejoint Liverpool l'été dernier.

Selon les spécialistes, Arsenal s'est offert avec cet accord non seulement un joueur de grande qualité, mais aussi un leader doté d'une vaste expérience, sur le terrain comme dans le vestiaire. Les conditions contractuelles et les aspects financiers ont satisfait les deux parties.

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Jahongir Tursunov
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