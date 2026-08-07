Andrea Cambiaso évoque les rumeurs de transfert et ses objectifs à la Juventus

À Perth, en Australie, le défenseur de la Juventus Andrea Cambiaso a participé à une conférence de presse avant le prochain match amical du derby d’Italie. Selon TuttoJuve.com, le joueur a partagé ses impressions sur la préparation de l’équipe, les rumeurs du mercato et la rencontre à venir contre l’Inter. Goal.com en fait état.

Selon Cambiaso, chaque rencontre entre l’Inter et la Juventus suscite toujours une attention et un intérêt particuliers. Même si cette confrontation sera amicale, une rivalité intense et un rythme élevé sont attendus sur le terrain. Le joueur a indiqué que l’équipe donnerait tout pour offrir un spectacle à la hauteur de ses supporters.

Le défenseur a également souligné l’importance de commencer la saison sous la direction de l’entraîneur principal. Selon lui, au fil du temps, les joueurs assimilent de mieux en mieux les idées et les principes tactiques du technicien. Malgré les longs déplacements et la fatigue, l’équipe travaille avec beaucoup d’enthousiasme à l’entraînement.

Rumeurs de transfert et postes

Réagissant aux différentes informations publiées pendant le mercato estival, Cambiaso a souligné que ces situations faisaient partie intégrante du football moderne et que les joueurs y étaient désormais habitués. Il a également affirmé être fier de défendre les couleurs de la Juventus et concentrer toute son attention sur ses responsabilités au sein du club.

Le joueur a déclaré que le côté du terrain sur lequel il évolue n’avait pas d’importance et qu’il était prêt à aider l’équipe à n’importe quel poste. Rappelant qu’il avait également joué arrière droit lors des saisons précédentes, il a souligné qu’il s’efforçait de donner le meilleur de lui-même là où l’entraîneur le positionnait.

Revenant sur la saison dernière, Cambiaso a reconnu que les résultats n’avaient pas été à la hauteur des attentes et qu’il était impossible d’oublier cette situation. Les erreurs commises et les lacunes constatées l’an dernier doivent servir de leçon supplémentaire à l’équipe et l’inciter à travailler encore plus dur et à progresser la saison prochaine.