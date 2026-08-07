Après une saison réussie avec la sélection espagnole et des vacances d’été bien remplies, l’attaquant du FC Barcelone Lamine Yamal a attiré l’attention des fans lors de son voyage en Amérique du Sud. Le site Goal.com rapporte .

Profitant pleinement de ses vacances d’été, le jeune talent s’est rendu dans le célèbre quartier de Comuna 13, à Medellín, en Colombie. Durant son voyage, le célèbre créateur de contenu local Westcol l’a accompagné et lui a fait découvrir les sites incontournables de la ville.

Prestation sur scène et événements culturels

Lors de leur promenade dans les rues de Medellín, le footballeur a attiré l’attention en portant le maillot officiel jaune, bleu et rouge de l’équipe nationale colombienne. Ils se sont ensuite rendus à un concert gratuit en plein air organisé par le célèbre chanteur Ryan Castro.

Lamine Yamal est monté sur scène à l’improviste pendant le concert, dansant et chantant sur le célèbre titre « El Ritmo que nos une » du chanteur. La scène a été chaleureusement accueillie par les milliers de fans présents et largement commentée sur les réseaux sociaux.

Au cours de ce voyage en Amérique du Sud, le footballeur ne s’est pas limité aux soirées musicales : il a également découvert les centres administratifs et le patrimoine culturel de la région. Il s’est notamment rendu au centre administratif « La Alpujarra », où se trouve le siège du gouvernement du département d’Antioquia.

Lors de sa visite, le footballeur a rencontré des représentants officiels de la ville, dont le maire Federico Gutiérrez, et a posé avec eux pour une photo souvenir. Yamal a également participé au célèbre festival Feria de las Flores et à d’autres événements culturels de la région, découvrant ainsi de près son riche patrimoine.

Alors que ses vacances d’été mémorables en Colombie touchent à leur fin, Lamine Yamal se prépare à retrouver prochainement le football européen. Le jeune ailier talentueux achève son voyage et s’apprête à entamer le calendrier chargé de son club avant la nouvelle saison.