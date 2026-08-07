Revirement dans le transfert de Rodri : Barcelone devance le Real Madrid

Un rebondissement inattendu et spectaculaire s’est produit dans la rivalité entre les deux ennemis historiques du football espagnol. Selon Goal.com, alors que le milieu de Manchester City était attendu au Real Madrid, Rodri serait désormais proche d’un transfert à Barcelone. Cette opération pourrait devenir l’un des accords les plus retentissants de ces dernières années et bouleverser l’équilibre des forces en Liga. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Il s’avère que le « club royal » était le principal prétendant à la signature du joueur, séduit par ses performances remarquables avec sa sélection nationale et ses succès récents. Toutefois, ces derniers jours, la direction de Barcelone a mené une offensive aussi discrète qu’inattendue, changeant radicalement la donne. Le joueur, considéré comme l’un des meilleurs milieux défensifs du monde, devrait finalement choisir le stade Camp Nou.

Les conditions du contrat et le montant du transfert

Les facteurs financiers et la durée du contrat jouent un rôle décisif dans la réalisation de ce transfert. Il ne reste qu’une saison au contrat actuel de Rodri avec Manchester City, ce qui place le club dans une situation délicate. Même si le champion d’Angleterre poursuit les négociations pour prolonger le joueur, la situation est devenue sérieuse.

Si l’accord se concrétise, le montant du transfert devrait être nettement inférieur à la valeur réelle du joueur sur le marché. Selon des sources, le club anglais serait prêt à étudier des offres légèrement supérieures à 60 millions de livres sterling (81 millions de dollars) afin de ne pas perdre le joueur gratuitement l’année prochaine. Une telle opportunité est devenue irrésistible pour n’importe quel grand club.

Un nouveau chapitre de la rivalité

La possible arrivée de Rodri à Barcelone suscite de vifs débats dans la presse espagnole et dans le monde du football. Pour les supporters du Real Madrid, c’est un véritable coup dur, car l’entraîneur et la direction du club considéraient le joueur comme un élément central de leur projet. Les manœuvres discrètes et efficaces de Barcelone ont une nouvelle fois démontré son potentiel sur le marché des transferts.

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite, les négociations entre les parties passent de discussions individuelles à une phase d’accord global. Si tous les détails sont réglés avec succès, ce transfert modifiera sans aucun doute l’équilibre des forces du football espagnol pour longtemps.